Каждый сезон дизайнеры мечтают о том, чтобы их сумка получила звание it-bag. Тогда все модные инфлюенсеры носят только их творения, которое уже абсолютно не нуждаются в рекламе. В этом сезоне в модных блоггеров немало любимых сумок, поэтому останавливаться на конкретной модели они пока не собираются.

Аксессуары – главные элементы любого гардероба, а сумка – самый важный элемент, которому все уделяют наибольшее внимание. Одной из главных частей жизни it-girls является их стиль.

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Задача модниц – всегда выглядеть безупречно, ведь стритстайл-фортографы снимут каждый их выход, а поклонники будут под микроскопом изучать каждую деталь их образа. Поэтому для it-girls особую роль играет именно it-bag. Этой весной за это звание борется до 5 сумок.

Louis Vuitton Coussin

Новую сумку этого бренда вы точно не могли пропустить, если подписаны в инстаграме на модных инфлюенсеров. Эта модель в зеленом и красном цвете просто заполонила все фотографии блогеров, также ее можно увидеть в черном цвете и хаки.

Креативный директор женских коллекций Николя Гескьер представил модель во время весенне-летнего показа 2021. Съемный регулируемый ремень из кожи и новая версия цепочки из крупных звеньев позволяют создавать модные образы. Новая модель сумки стоит 106 тысяч гривен.

Dior Caro

Новая сумка Dior Caro заполонила сердца всех инфлюенсерок и стала мечтой каждой девушки. Новый аксессуар был создан специально для круизной коллекции Дома, показанной в родной для креативного директора Марии Грации Кюри Италии. Украшает сумку знаменитая знаковая декоративная строчка cannage.

Для создания такой строчки только на одной сумке делают 18 тысяч стежков. Украшена модель деликатной застежкой в ​​форме культового логотипа CD.

Сумка Dior Caro доступна в двух размерах и в классической цветовой гамме – черном, сером, бежевом и цвете слоновой кости, а также в нескольких более смелых оттенках – красном, небесно-голубом, мятном и розовом.

Versace La Medusa

В начале года бренд Versace представил новую модель сумки La Medusa с новой весенне-летней коллекции. Креативный директор Донателла Версаче представила сумки в разнообразной палитре оттенков – от классических белого и черного до насыщенного розового и голубого.

Сумка сделана из мягкой кожи, а заключительными штрихами являются массивная золотистая цепочка и фирменное изображение Медузы на аксессуаре. Стоит сумка именитого итальянского бренда 45 тысяч гривен.

Valentino Garavani Roman Stud

Итальянский бренд Valentino представил новую модель сумки, которая называется Roman Stud. Главным признаком сумки стали заклепки, которые увеличились в размерах. Инстаграм-трендсеттерам сразу пришлась по душе такая модель, поэтому они начали всячески демонстрировать ее поклонникам.

Инфлюенсеры охотно продемонстрировали на своих страницах в инстаграме новую модель сумки Roman Stud, которая стоит 98 тысяч гривен.

Bottega Veneta The Mini Jodie

Одна из культовых моделей бренда Bottega Veneta сумка The Mini Jodie есть в каждой модницы. Звезды инстаграма выгуливают эту сумку довольно часто, ведь она красивая, компактная и очень стильная. Сумка Bottega Veneta The Mini Jodie была названа в честь актрисы Джоди Фостер. Обновленную версию представили в уменьшенном варианте по сравнению с объемной сумкой хобо Bottega Veneta

Благодаря звездам стритстайла сумка The Mini Jodie стала it-bag прошлого сезона и не сдает своей позиций до сих пор. Знаменитости продолжают ее носить с еще большим размахом.