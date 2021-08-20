Сумки, которые всегда будут актуальными – лучшая модная инвестиция, ведь их ценность с годами не уменьшается, а наоборот, только увеличивается.

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Значительная часть культовых аксессуаров названа в честь известных людей. К примеру, люксовый Дом моды Hermes выпустил всемирно узнаваемые Kelly Bag для принцессы Грейс Келли, а Birkin Bag для британской актрисы и певицы Джейн Биркин. Женская сумочка от Christian Dior которая изначально называлась Chouchou, в дальнейшем получила название в честь принцессы Уэльской Дианы.

Chanel Classic 11.12

Эта модель сумки считается самой знаменитой в мире. В 1929 году Коко Шанель создала первую версию, которая получила название 2.55. Карл Лагерфельд для своей дебютной коллекции Chanel переосмыслил сумку. В обновленной модели дизайнер добавил кожаные ленты, вплетенные в цепочку ремешка и застежку в виде логотипа модного дома.

Культовые модели сумок / L'Officiel

Hermes Birkin Bag

Однажды в самолете, который летел из Парижа в Лондон в 1983 году встретились актриса Джейн Биркин и глава модного Дома Hermes Жан-Луи Дюма. Между ними двумя завязался разговор, во время которого Джейн рассказала дизайнеру, что никак не может найти сумку, в которую можно бы было поместить много вещей.

Дюма решил воплотить в жизнь мечту актрисы, поэтому создал для нее кожаную сумку. На листке Биркин нарисовала эскиз сумки, которую Жан-Луи Дюма назвал в ее честь. Стоит сумка Birkin Bag чрезвычайно дорого. Ее стартовая цена начинается от 240 тысяч гривен.

Культовые модели сумок / L'Officiel

Lady Dior

Lady – самая узнаваемая сумка Dior после популярной сумки-седла. В 1994 году Джанфранко Ферре представил миру квадратную стеганое сумку, которую сразу себе заметила принцесса Диана. Знаменитость приобрела изделия всех цветов и активно дополняла ими свои образы во время светских выходов.

В 1996 году дизайнеры приняли решение переименовать сумку из названия Chouchou в Lady Dior. С начала создания этой сумки прошло 27 лет, а изделие до сих пор остается актуальным.

Культовые модели сумок / L'Officiel

Fendi Baguette

В 90-х годах Сильвия Вентурини Фенди придумала сумку-багет, которая произвела на всех колоссальное впечатление. Тогда все девушки носили сумки с перьями, стразами и яркими принтами, поэтому новая модель особенно всех заинтересовала.

Ажиотажа такой сумке добавил сериал "Секс в большом городе", героини которых появлялись на экранах с Fendi Baguette. Минималистичная сумка багет станет выгодным приобретением, поскольку классика никогда не выходит из моды.

Культовые модели сумок / L'Officiel

Bottega Veneta The Pouch

После того, как Даниэл Ли стал креативным директором Bottega Veneta, бренд получил глоток свежего воздуха. Теперь сумки итальянского бренда носят все мировые фешионисты.

Bottega Veneta The Pouch выпустили в сезоне весна-лето 2019. Это сумка-клатч "оверсайз" с мягкими складками из телячьей кожи и прочной внутренней рамой, что помогает аксессуару сохранять свою форму. За довольно короткий период сумка стала культовым аксессуаром всех стритстайл звезд.



Культовые модели сумок / L'Officiel