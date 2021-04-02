В современном мире вы могли неоднократно слышать высказывание fast fashion, то есть быстрая мода. Ассортимент в магазинах обновляется постоянно, а это значит, что производство одежды – одна из самых "грязных" сфер промышленности. Чтобы оставить природу чистой и здоровой, многие украинские бренды стараются быть более экологичными. О 5 из них рассказываем в материале об украинских производителях.

По подсчетам специалистов, примерно 60% одежды и обуви попадают на свалку всего через год после покупки. Именно поэтому сознательное потребление стало одним из главных макротрендов.

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Украинские дизайнеры не стоят в стороне, используя eco-friendly методы производства, к которым относится ресайклинг (использование вторичного сырья) и апсайклинг (повторное использование вещей с изменением их функционала).

5 украинских экобрендов, на которые стоит обратить внимание

Ksenia Schnaider

Бренд основали Антон и Ксения Шнайдер в 2011 году. Сегодня этот бренд знают во всем мире. Джинсы и другие вещи из денима охотно носят такие мировые селебритис, как Белла и Джиджи Хадад, Дуа Липа. В Ksenia Schnaider шьют одежду из спортивных костюмов, экологических тканей и денима.

Avoska

Авоськи стали популярными несколько лет назад и до сих пор не теряют своей популярности. Хлопковые сумки этого украинского бренда выдерживают до 16 килограммов. Экопредставители советуют в таких авоськах носить свежие овощи и фрукты, поскольку пакет негативно влияет на окружающую среду. Кроме того, такие сумки станут замечательным аутфитом к вашему весеннему образу.

Re-beau

Этот бренд практикует ресайклинг. Его основатели делают значки и серьги из старых CD-дисков. Таким образом, дизайнеры дают вторую жизнь пластику. 10% с прибыли бренд инвестирует в организацию уборок лесов, озер и рек. Также Re-beau ведет переговоры с украинскими ритейлерами, чтобы создавать с ними совместные коллекции украшений из пластика.

Raw Flaw

Бумажные сумки бренда считаются не только экологичными, но и веганскими. Они соответствуют всем стандартам устойчивого производства. Материал для изготовления аксессуаров – веганская бумага, которую можно мыть, стирать и перерабатывать. Бренд представляет шоперы разных размеров, сумки для ланчей и другие модные аксессуары.

Devohome

Одежда, изготовленная из конопли, оказалась на пике актуальности в мире только сейчас, хотя в Украине полотно сиз этого растения изготавливали с давних времен. Сейчас из конопли делают сумки, скатерти, пледы, матрасы, постельное белье и одежду.

Украинский бренд Devohome известен своими экошубами из конопляного меха. Здесь у них можно приобрести жакеты и кеды из этого растения. Конопляное волокно гипоаллергенно и гораздо лучше впитывает влагу, чем хлопок.