5 главных сумок лета, которые носят все инфлюенсеры

Летом девушки выбирают практичные и эффектные аксессуары ярких цветов и необычных форм. В основном поклонницы классики выбирают сумки-багеты от By Far, а любители вечеринок дополняют свои образы нейлоновой сумкой Prada. В гардеробе каждой девушки есть минималистичная сумка от Bottega Veneta и уже появляется место для мини-версий от Dior.

Сумка – любимый женский аксессуар, поскольку не только дополняет образ, но и служит практичным и необходимым элементом гардероба. Каждая модница имеет свою коллекцию сумок, которая помогает ей освежить любой образ.

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Этим летом трендовые сумки предлагают разбавить классические варианты очень яркими и стильными моделями сумок. Самые модные аксессуары сезона весна-лето 2021 отличаются оригинальным дизайном и узнаваемостью бренда. Материал, форма и цвет позволяют выбрать уникальную модель сумки на любой вкус.

Трендовые сумки лета 2021 состоят из разнообразных вариантов, не похожими друг на друга ни размером, ни формой, ни цветом.

By Far

Универсальные и лаконичные сумки By Far обожают Ирина Шейк, Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Эльза Хоск и много других знаменитостей. Они прекрасно дополняют образ, ведь в них помещается все самое необходимое: телефон, ключи, кредитная карточка, маска, антисептик и губная помада.

Форма сумок "мягкий багет" переплетаются с эстетикой 2000-х и нынешней модой таких форм. Палитра цветов – на любой вкус (от классических цветов до розового, голубого, лаймового, оранжевого и желтого). Выбрать только одну модель этого бренда очень сложно, поэтому судя по фотографиям, знаменитости просто раскупают все новые модели, которые поступают в продажу.

Bottega Veneta сумка The Mini Jodie

Сумка Bottega Veneta The Mini Jodie прочно задержалась в трендах с начала весны и умело перекочевала в летний период. Инфлюенсеры не спешат прощаться с ней, а наоборот, еще больше выгуливают модели разных цветов в паре со своими аутфитами.

Сумка была названа в честь актрисы Джоди Фостер. Обновленную версию представили в уменьшенном варианте по сравнению с объемной сумкой хобо Bottega Veneta, после чего она моментально завоевала популярность.

Чаще всего модель белого и зеленого цвета выбирает Эльза Хоск, немка Леони Ханне прогуливается с сумкой кораллового цвета.

Prada

Минималистичная сумка черного или белого цвета с логотипом итальянского дома моды в виде треугольника – универсальное и классическое украшение к любому образу. Нейлоновая сумка – точная копия модели 2000-го года с минималистичной эстетикой конца 90-х.

Самой популярной стала классическая черная модель, однако модели голубого, конфетно-розового и морковно-красного оттенка выглядят еще эффектнее.

Эту сумку уже успели полюбить зарубежные fashion-дивы София Коэльо, Эмили Синдлев, украинская певица NK и блогер Алина Френдий.

Mini Dior

Французский модный дом Dior представил уменьшенные копии культовых моделей. Креативный директор бренда Мария Грация Кюри выпустила в свет крошечные сумки.

Новая модель культовой сумки Saddle вошла в коллекцию Micro. Покупатели могут выбрать сумку в трех цветовых гаммах: Cloud Blue, Rose des Vents и Black.

Микроверсии сумок также появились в виде культовых моделей Lady, Caro и 30 Montaigne. Эти сумки креативный директор представила в ярких оттенках Queen Mint, Poppy Red, Vert Tundra и ярко-бирюзовом.

Valentino Roman Stud

Итальянский бренд Valentino представил новую модель сумки, которая называется Roman Stud. Главным признаком сумки стали заклепки, которые увеличились в размерах. Инстаграм-трендсеттерам сразу пришлась по душе такая модель, поэтому они начали всячески демонстрировать ее сторонникам.

Инфлюенсеры охотно продемонстрировали на своих страницах в инстаграме новую модель сумки Roman Stud, которая стоит 98 тысяч гривен.