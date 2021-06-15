На каких элементах гардероба нельзя экономить: 5 вещей, которые формируют ваш образ

Чтобы стильно выглядеть, необязательно одеваться с ног до головы в дорогую одежду. Теперь модно можно одеваться в масс-маркете, ведь мода настолько циклична, что покупать дорогие трендовые вещи становится просто невыгодно. Впрочем, в вашем гардеробе должно быть 5 дорогих вещей, которые формируют ваш образ.

Стилисты отмечают, что для создания безупречного образа, на полках наших шкафов должны быть несколько дорогих и качественных вещей.

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Добавив эти элементы гардероба к своим вещам, вы всегда будете иметь стильный и опрятный вид.

Сумка

Купите одну дорогую и качественную сумку с которой вы сможете отправиться в офис, на свидание или прогулку. Сумка – один из тех аксессуаров, которые привлекают на себя внимание, поэтому она должна быть хорошего качества из непрочного материала, который послужит вам несколько лет.

Обувь

Обувь – это вторая не менее важная составляющая образа после сумки. Обувь является весомым элементом стильного гардероба не только по эстетическим соображениям, ведь качественные туфли или кроссовки – это еще и вклад в свое здоровье.

Базовые джинсы

Джинсы никогда не выходят из моды, поэтому лучше один раз инвестировать в качественную модель, которая будет вам служить несколько лет. Вместо того, чтобы покупать каждый сезон новые джинсы в масс-маркете, приобретите дорогое изделие, которое даже со временем не будет терять своего вида.

Солнцезащитные очки

Покупка качественных солнцезащитных очков с хорошими линзами – это прежде всего забота о своих глазах. Качественные солнцезащитные очки не позволяют "подставлять" зрачок, сетчатку и хрусталик опасному потоку ультрафиолетового излучения.

Часы

Мода на часы не закончится никогда, поэтому покупая аксессуар именитого бренда, можете быть уверены в том, что вещь прослужит вам долго. Главная функция часов – отображение текущего времени – остается актуальной даже в период гаджетов. Любят часы не только за это. Прежде всего, это стильный аксессуар, который дополняет образ и придает статус.