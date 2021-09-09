Бразильская супермодель получила наибольшую популярность в период, когда стала "ангелом" бельевого бренда Victoria's Secret. Высокий рост, безупречная фигура и красота обеспечили Алессандре любовь миллионов людей со всего мира и большую востребованность в мире моды.

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Она появлялась на страницах и обложках глянцев Vogue, Harper's Bazaar, Marie Claire, Elle и сотрудничала с самыми известными марками. Красавица принимала участие в модных показах таких брендов, как Kenzo, Christian Dior, Ralph Lauren, Giorgio Armani, Vivienne Westwood, Oscar de la Renta и многих других.

Теперь 40-летнюю модель пригласил на показ бразильский бренд PatBO. В Нью-Йорке сейчас проходит традиционная Неделя моды, на которой дизайнеры показывают свои изделия, которые будут популярны в весенне-летний сезон 2022 года.

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Образ Алессандры Амбросио

Супермодель следит за своим внешним видом питаясь исключительно здоровой пищей и регулярно посещает спортзал. Мама двоих детей может похвастаться роскошной талией и подтянутым телом. Она продемонстрировала на подиуме два стильных образа – платье и костюм.

Знаменитость открыла показ в белоснежном костюме, состоявшем из топа и брюк на высокой посадке. Они были отделаны корсетной вставкой.



Алессандра Амбросио на показе PatBO / Фото из инстаграма модели

Закрывать модный показ Алессандра Амбросио вышла в темно-синем длинном платье на длинный рукав. Дизайнеры не хотят прощаться в новом сезоне с платьями, украшенные разрезами, поэтому показывают все новые варианты, которые все будут носить с наступлением тепла уже через полгода.

Манекенщица примерила изделие с глубоким разрезом в зоне декольте. Дизайнер также решила сделать разрезы на бедрах, но их прикрывала тоненькая сеточка. Рукава и юбка в платье украшены из вязаного материала в принт елки.



Алессандра Амбросио на показе PatBO / Фото из инстаграма модели



Алессандра Амбросио на показе PatBO / Фото из инстаграма модели