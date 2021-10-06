Весной, 25 апреля 2021 года, из жизни ушел дизайнер Альбер Эльбаз. Причиной стало осложнение после заражения коронавирусом. За время своей карьеры модельер работал креативным директором Lanvin и Yves Saint Laurent, а также основал бренд AZ Factory.

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Идея показа заимствована из "Théâtre de la Mode" – парижской выставки 1945 года, которая под конец Второй мировой войны объединила более шестидесяти французских кутюрье под знаком творчества, престижа и солидарности.

"Очарованный этой вдохновляющей историей, Альбер долго мечтал о том, чтобы собрать свою большую фэшн-семью для такого нового и современного прочтения. В этом году с помощью всех тех, кто любил его, AZ Factory исполнит главную мечту Альбера", – отметил бренд в релизе.

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В коллекцию вошли идеи и эскизы самого Альбера. Также каждый из дизайнеров представлял по одной вещи, вдохновляясь предыдущими работами знаменитого модельера.

Сара Бертон (Alexander McQueen) показала дерзкое мини с любимыми оборками Альбера. Тему объемных рюшей продолжили Ким Джонс (Fendi) с блестящим мини и Джорджио Армани (Giorgio Armani) с мятным макси из сетки. Демна Гвасалия (Balenciaga) представила объемное розовое платье с гигантским бантом, а Донателла Версаче (Versace) – блестящее малиновое мини. Оливье Рустам (Balmain) сделал акцент на такую же палитру и дополнил яркой шубой и босоножками цвета фуксии платье с изображением дизайнера. Принт-посвящение использовал и Дрис ван Нотен (Dries Van Noten) на своем красном макси.

Показ открыла модель Адут Акеч в черном трикотажном платье MyBody, а завершила шоу супермодель Амбер Валетта в образе Эльбаза.

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Почтить память дизайнера пришли многие его друзья, коллеги и модели. На показ пожаловала первая леди Франции Брижит Макрон, британский дизайнер Вивьен Вествуд, супермодель Наоми Кэмпбелл, Тина Кунаки, актриса Деми Мур с дочкой и многие другие.



Звездная гостья Вивьен Вествуд / Фото из инстаграма



Звездная гостья Деми Мур со дочкой / Фото из инстаграма



Дизайнер Рик Оуэнс с супермоделью Наоми Кэмпбелл / Фото из инстаграма



Дизайнер Рик Оуэнс с женой / Фото из инстаграма