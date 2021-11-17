4 сумки, которые будут модными независимо от сезона и трендов: фото любимых аксессуаров звезд

Культовые сумки Birkin от Hermès или Boy от Сhanel есть на полках всех модных инфлюенсеров. Они вряд ли потеряют статус модных икон даже через 20 лет. Впрочем, каждый сезон звезды стритстайла дополняют свои образы it-bags, которые также надолго задерживаются, не выходят из моды и считаются стильными независимо от сезона.

Сумка – самый любимый аксессуар девушек. Каждая модница имеет немалую коллекцию на все случаи жизни и ко всем возможным образам. Однако среди всего многообразия трендовых моделей, которые уже набирают популярность в этом сезоне, трендсеттеры еще продолжают выбирать базовые сумки от популярных брендов.

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К примеру, британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли до сих пор дополняет свои аутфиты сумками разных оттенков The Jodie от Bottega Veneta, а шведская манекенщица Эльза Хоск имеет в своем арсенале несколько сумок Bottega Veneta The Cassette, которые удачно дополняют ее трендовые образы.

The Jodie от Bottega Veneta

Бывший креативный директор бренда Bottega Veneta, который недавно покинул пост, хорошо разбирался в аксессуарах. Он создал множество сумок, которые инфлюенсеры просто массово скупали. Одна из самых популярных, Jodie, названа в честь Джоди Фостер. Актриса прикрывалась от объективов папарацци сумкой бренда модели Hobo. Ли вдохновился снимком и создал свою версию классической модели, дополнив ее узелком на ручке.



Модные сумки, которые не теряют популярности несколько сезонов / Фото с Pinterest

Dior Saddle Bag

Мария Грация Кьюри обратилась к наследию периода Джона Гальяно в Dior и отыскала там ту самую культовую сумку-седло, которую кутюрье представил миру на заре 2000-х. Тогда эта модель быстро превратилась в предмет фетиша, в чем незаурядную роль сыграл эпизод "Секса в большом городе", в котором Кэрри Брэдшоу прятала в сумку сигареты.

Модель получилась в десятках вариаций. Креативный директор выпустила сумку и в цветочной вышивке, и покрытой монограммой дома Dior.



Модные сумки, которые не теряют популярности несколько сезонов / Фото из Bagsnob

Prada The Re-edition

Аналоговые модели этой сумки Миучча Прада создала в начале 2000-х. В 2019 году она решила повторить трюк, выпустив модель из нейлона, созданного путем переработки рыболовных сетей и старых ковров.

Миуччи удалось придать нейлону статус роскошного материала и сделать прочность и износостойкость достоянием люкса.



Модные сумки, которые не теряют популярности несколько сезонов / Фото с Pinterest

Bottega Veneta The Cassette

Плетеная сумка из Bottega Veneta The Cassette – это классика, которая не выходит из трендов несколько сезонов. Переплетенные полоски кожи выглядят очень эффектно, особенно если кожа глянцевая. Прямоугольная плетеная сумка была впервые представлена в коллекции Bottega Veneta Pre-Fall 2019. В следующей коллекции Ли усовершенствовал дизайн и представил ее из дутого материала как Padded Cassette. Именно в более объемной версии сумка стала популярной.



Модные сумки, которые не теряют популярности несколько сезонов / Фото из блога Alexandralapp