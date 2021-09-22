4 модных приема Леони Ганне для безупречных осенних образов: стильные аутфиты

Немецкая инфлюэнсер Леони Ганне хорошо разбирается в стиле. Девушка с детства была влюблена в моду, поэтому из года в год развивала свои таланты. Теперь 33-летняя любимица стритстайл-фотографов может дать фору своими образами самым известным модницам мира.

Страница Леони Ганне в инстаграме усеяна стильными аутфитами, которые вдохновляют 3-миллионную аудиторию. Инфлюэнсер обладает безупречной техникой колорблокинга, поэтому в ее блоге часто встречаются образы, которые сочетают в себе несколько цветов.

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Блондинка любит жакеты, поэтому сочетает их со всем – юбками, шортами, брюками и джинсами. В ее гардеробе найдется немало костюмов, которые она примеряет с кроссовками, лоферами или сапогами на высоком каблуке.

Часто знаменитость показывает в своем инстаграме наряды, которые можно примерить на прогулку, впрочем, праздничные выходы она тоже не обходит стороной. На ее странице можно найти аутфиты в платьях разных фасонов и цветов, которые она грамотно сочетает с туфлями.

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Невероятно стильные аутфиты, профессиональные позирования, высокий рост, стройная фигура и очаровательная улыбка – именно так выглядит немецкая инфлюэнсер, которая очаровывает всех своим безупречным вкусом. Как одеться осенью по примеру самой популярной it-girls – смотрите далее.

Платье оверсайз + ботинки

Белоснежное платье расслабленного кроя Леони решила разбавить модными бежево-черными ботинками от Bottega Veneta. Инфлюэнсер выбрала сумку горчичного цвета с массивными цепями, которые дополняли золотистую вставку на платье и ее серьги. Такой аутфит идеально подойдет для осеннего выхода в теплую погоду.



Осенние образы Леони Ганне / Фото из инстаграма инфлюэнсера

Свитер осерйсайз + кожаный тренч

Удлиненный свитер в виде туники размера оверсайз лишь набирает популярность. Знаменитости носят их соло, дополняя модными сапогами до колен на массивной платформе. Леони примерила белую обувь от бренда Valentino и дополнила наряд кожаным коричневым тренчем.

Стоит отметить, что тренчкот из экокожи уже несколько сезонов не теряет актуальности. Дополнила образ блогер бежевой сумкой, которую подобрала в тон к свитеру.



Осенние образы Леони Ганне / Фото из инстаграма инфлюэнсера



Осенние образы Леони Ганне / Фото из инстаграма инфлюэнсера

Кроссовки + кеды

Немка довольно часто одевается в кэжуальные аутфиты. В солнечную погоду она надевает на прогулку коричневую водолазку, кофейные брюки, молочную бейсболку и кроссовки, и завершает весь ансамбль мятным тренчем и сумкой такого же цвета.

Ни одна осень не обходится без уютных тренчкотов, поэтому если вы давно планировали отойти от классики – выбирайте модель в нежном мятном оттенке, которая освежит ваш образ и сделает по-особенному красивым.



Осенние образы Леони Ганне / Фото из инстаграма инфлюэнсера

Пастельный костюм + неоновые сапоги

Леони Анне показывает нам самую стильную модель костюма пастельного оттенка с удлиненным жакетом и шортами на высокой посадке. Инфлюэнсер соединила его с салатовыми сапогами неонового оттенка и мятной минималистичной сумкой.

Повторить такой образ очень просто, впрочем, если вы не посмеете надеть такие яркие сапоги, то обувь классического черного цвета прекрасно дополнит аутфит.



Осенние образы Леони Ганне / Фото из инстаграма инфлюэнсера