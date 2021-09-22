Страница Леони Ганне в инстаграме усеяна стильными аутфитами, которые вдохновляют 3-миллионную аудиторию. Инфлюэнсер обладает безупречной техникой колорблокинга, поэтому в ее блоге часто встречаются образы, которые сочетают в себе несколько цветов.

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Блондинка любит жакеты, поэтому сочетает их со всем – юбками, шортами, брюками и джинсами. В ее гардеробе найдется немало костюмов, которые она примеряет с кроссовками, лоферами или сапогами на высоком каблуке.

Часто знаменитость показывает в своем инстаграме наряды, которые можно примерить на прогулку, впрочем, праздничные выходы она тоже не обходит стороной. На ее странице можно найти аутфиты в платьях разных фасонов и цветов, которые она грамотно сочетает с туфлями.

Невероятно стильные аутфиты, профессиональные позирования, высокий рост, стройная фигура и очаровательная улыбка – именно так выглядит немецкая инфлюэнсер, которая очаровывает всех своим безупречным вкусом. Как одеться осенью по примеру самой популярной it-girls – смотрите далее.

Платье оверсайз + ботинки

Белоснежное платье расслабленного кроя Леони решила разбавить модными бежево-черными ботинками от Bottega Veneta. Инфлюэнсер выбрала сумку горчичного цвета с массивными цепями, которые дополняли золотистую вставку на платье и ее серьги. Такой аутфит идеально подойдет для осеннего выхода в теплую погоду.

Осінні образи Леоні Ганне
Осенние образы Леони Ганне / Фото из инстаграма инфлюэнсера

Свитер осерйсайз + кожаный тренч

Удлиненный свитер в виде туники размера оверсайз лишь набирает популярность. Знаменитости носят их соло, дополняя модными сапогами до колен на массивной платформе. Леони примерила белую обувь от бренда Valentino и дополнила наряд кожаным коричневым тренчем.

Стоит отметить, что тренчкот из экокожи уже несколько сезонов не теряет актуальности. Дополнила образ блогер бежевой сумкой, которую подобрала в тон к свитеру.

Осінні образи Леоні Ганне
Осенние образы Леони Ганне / Фото из инстаграма инфлюэнсера

Осінні образи Леоні Ганне
Осенние образы Леони Ганне / Фото из инстаграма инфлюэнсера

Кроссовки + кеды

Немка довольно часто одевается в кэжуальные аутфиты. В солнечную погоду она надевает на прогулку коричневую водолазку, кофейные брюки, молочную бейсболку и кроссовки, и завершает весь ансамбль мятным тренчем и сумкой такого же цвета.

Ни одна осень не обходится без уютных тренчкотов, поэтому если вы давно планировали отойти от классики – выбирайте модель в нежном мятном оттенке, которая освежит ваш образ и сделает по-особенному красивым.

Осінні образи Леоні Ганне
Осенние образы Леони Ганне / Фото из инстаграма инфлюэнсера

Пастельный костюм + неоновые сапоги

Леони Анне показывает нам самую стильную модель костюма пастельного оттенка с удлиненным жакетом и шортами на высокой посадке. Инфлюэнсер соединила его с салатовыми сапогами неонового оттенка и мятной минималистичной сумкой.

Повторить такой образ очень просто, впрочем, если вы не посмеете надеть такие яркие сапоги, то обувь классического черного цвета прекрасно дополнит аутфит.

Осінні образи Леоні Ганне
Осенние образы Леони Ганне / Фото из инстаграма инфлюэнсера