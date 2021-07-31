В середине июля на HBO Max состоялась долгожданная премьера новой "Сплетницы". Через 8 лет после премьеры оригинального шоу в сериале появились новые современные герои, которые не похожи ни на Серену ван дер Вудсен, ни на Блэр Уолдорф, впрочем, они так же увлекаются модой и задают тренды.

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Поисковая платформа Stylight проанализировала последние модные запросы миллионов пользователей после выхода сериала и выделила главные тренды грядущего сезона. В список попала обувь, граничащая между элементами спортивного стиля и эстетикой преппи.

Трендовая обувь осени 2021

Туфли-лодочки Salomé

Туфли Salome снова возвращаются в моду. Они представляют собой модель с заостренным носком, украшенную перпендикулярными ремешками, которые поддерживают подъем. Модель такой обуви похожа на элегантные туфли в стиле Мэри Джейн.

Осенью школьницы или студентки могут довершать такими туфлями классическую комбинацию из белой рубашки и черной юбки.



Обувные тренды осени 2021 / Vogue

Белые кроссовки

В первой серии сериала особое внимание было приковано именно к этим кроссовкам. Независимо от времени года, они никогда не выходят из моды, но осенью трендовой станет именно такая обувь

Делайте ставку в новом сезоне на минималистичную модель белого цвета. Повысить модный градус помогут кроссовки, как у героини "Сплетницы" или Adidas Superstar, которые до сих пор не выходят из моды.



Обувные тренды осени 2021 / Vogue

Ботфорты

Модные бренды отмечают, что римейк сериала "Сплетница" задает тренды грядущему сезону. Этой осенью ботфорты снова вернутся на вершину списка самых желанных покупок. Выбирайте пару на высоких каблуках, чтобы добавить несколько сантиметров роста.

Стильную обувь сочетайте с рубашкой, жилеткой и черной дубленкой, как это сделала главная героиня сериала.



Обувные тренды осени 2021 / Vogue