В этом сезоне стоит сделать ставку на свободные модели, поскольку скинни активно сдают позиции. Главный референс – мода 90-х, с объемными и плотными джинсами, которые будто заимствованы из гардероба бойфренда.

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Широкие джинсы

Такая модель джинсов визуально удлиняет ноги. Если хотите выглядеть выше, носите их с сапогами на каблуке, сапогами на платформе или с массивными кроссовками.



3 пары джинсов, которые подходят всем / Elle

Длинные прямые джинсы

Прямые джинсы – вечная классика. Вы можете стильно сочетать с тренчами и пальто, надевая под низ уютные свитера размера оверсайз или жакеты маскулинного кроя.



3 пары джинсов, которые подходят всем / Elle

Джинсы с разрезами по внутреннему шву

Благодаря инфлюенсерам мода на джинсы с разрезом по внутреннему шву началась еще весной. Сейчас эту модель найти совсем не сложно. Такие джинсы прекрасно сочетаются с кроссовками и сапогами на каблуках.



3 пары джинсов, которые подходят всем / Elle