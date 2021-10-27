Ирина Шейк – одна из самых успешных моделей в мире. 35-летняя манекенщица до сих пор дефилирует на Неделях моды самых известных брендов и снимается в рекламных кампаниях. Поклонники знаменитости знают, что Ирина Шейк обожает верхнюю одежду.

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В хрониках стритстайла можно найти огромное количество выходов модели в Нью-Йорке от классических пальто до курток, дубленок и шуб. Звезда особенно тщательно готовится к осенне-зимнему сезону, поэтому пополняет свои гардеробы лучшими изделиями.

Любительница курток украинского бренда Ienki Ienki на этот раз предстала перед объективом камеры в куртках из новой коллекции британского премиального бренда Burberry.

Недавно в Париже состоялась выставка Рикардо Тиши, поэтому Ирина Шейк пришла поддержать друга в объемном черном пуховике, а во съемок рекламной кампании показала не менее стильные изделия.

Фотосессия состоялась на пшеничном поле. Ирина Шейк позировала перед камерой с зачесанными волосами в пучок и необычным насыщенным макияжем в черных тонах. Манекенщица примерила бежевый total look, главной изюминкой которого стала удлиненная куртка с капюшоном.

Актуальный образ Ирины Шейк / Фото из инстаграма модели

Также модель примерила на себя куртку с фирменной клеткой. Ее аутфит дополнила бейсболка и сумка-тоут. Ирина обожает кепки и куртки оверсайз, поэтому, вероятно, в таком аутфите знаменитость еще неоднократно прогуляется по улицам Нью-Йорка.

Актуальный образ Ирины Шейк / Фото из инстаграма модели

Бренд также не обошел стороной тренд на одежду, прошитый большими стежками. Креативный директор представил черную классическую модель, которая довершит любой кэжуальный или спортивный образ.



Актуальный образ Ирины Шейк / Фото из инстаграма модели