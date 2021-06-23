3 главных принта лета, которые освежат ваш гардероб

Каждый год дизайнеры предлагают на выбор несколько трендовых ярких принтов. Прошлым летом особой популярностью пользовался принт тай-дай, а уже в этом сезоне будут преобладать 3 других не менее ярких принта.

На страницах модниц в инстаграме можно проследить преобладание принта "шахматная доска" – графическую альтернативу узора тай-дай. Впрочем дизайнеры также представили еще 3 интересных принта, которые способны освежить ваш летний образ.

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Клетчатый принт picnic-ready

Такой узор у многих ассоциируется с тонкими пледами для летних пикников. Принт может быть главным хитом лета, поскольку отсылает нас к предметам домашнего обихода и уютным пижамам.



Популярные принты лета / Vogue

Психоделические принты

Яркие принты в стиле Эмилио Пуччи имеют все шансы получить известность этим летом. Интересный узор можно смело добавлять к базовому гардеробу в нейтральных оттенках. В психоделических принтах дизайнеры представили мини-юбки, кюлоты, сарафаны, укороченные шорты и купальники.



Популярные принты лета / Vogue

Принт аргайл

Культовый узор из ромбов с тонкой перекрестной полоской, который сначала стал популярен в Шотландии, а в начале XX века и во всей Британии, после короткого перерыва снова войдет в моду с новым размахом. "Школьный" принт решили добавить в свои коллекции знаменитые бренды.

Для летней вечеринки выбирайте пуловеры, леггинсы и жилеты, украшенные сверкающими кристаллами.



Популярные принты лета / Vogue