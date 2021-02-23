Удачно одеться в черный цвет с головы до ног – признак высокого мастерства. Этот базовый фундаментальный цвет никогда не выходит из моды, а только уверенно покоряет подиумы мировых столиц и знаменитых модниц. Все знают, что total black look – это стильно, лаконично и всегда уместно.

Черный – один из самых популярных цветов, который активно используется для формирования повседневного и офисного стиля.

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Если любите носить черную одежду, то примите к сведению несколько советов, как составить не скучный total black look этой весной. Стильный образ в черном цвете можно создать благодаря брюкам или джинсам, дополняя их лонгсливами, водолазками и свитшотами. Идеально подойдут для создания образа трендовые ботинки на массивной подошве, бейсболка, черное пальто или кожаная куртка.

Какие элементы гардероба вы бы не выбрали в черном цвете, важно их дополнить серебристыми или золотистыми аксессуарами. Это может быть поясная сумка с цепочкой, ремень или пояс на талии. Аксессуары помогут сделать образ более интересным и выразительным.

Еще один важный элемент для создания образа в черном цвете – фактура и материалы. Эффектно будут смотреться трендовые брюки из черной кожи или латекса, блузы с воротником и трикотажные платья с открытыми спинами. Такие элементы заиграют по-новому в стильных образах.

Стилисты предлагают не бояться черных монохромных образов, так как они делают внешность более выразительной, а аутфит дорогим и элегантным. Чтобы вдохновиться удачными образами, возьмите на заметку аутфиты, которые чаще всего примеряют главные модницы мира.

27 образов total black look



Стильные образы в черном цвете / Фото из инстаграма



Стильные образы в черном цвете / Фото из инстаграма



Стильные образы в черном цвете / Фото из инстаграма



Стильные образы в черном цвете / Фото из инстаграма



Стильные образы в черном цвете / Фото из инстаграма



Стильные образы в черном цвете / Фото из инстаграма



Стильные образы в черном цвете / Фото из инстаграма



Стильные образы в черном цвете / Фото из инстаграма



Стильные образы в черном цвете / Фото из инстаграма