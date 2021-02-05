Дочь известного французского актера Венсана Касселя и итальянской актрисы Моники Беллучи снялась для обложки Elle. 16-летняя Дэва позировала для французского глянца и в очередной раз поразила фанатов своим сходством с мамой.

За последние несколько месяцев дочь звездных актеров уже во второй раз предстала на обложке модного французского глянца. Девушка дебютировала в глянце в октябре 2020 года.

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Достижением своей дочери, безусловно, гордится актриса Моника Беллуччи. Актриса поделилась кадром в своем Инстаграме.

"Еще одна прекрасная съемка моей Дэвы", – написала знаменитость.

Стоит отметить, что обложку глянца Дэвы запостила в сторис жена Венсана Касселя Тина Кунаки. Вероятно, дочь от первого брака находится в дружеских отношениях с новой женой отца.

Дэва активно сотрудничает с парижским агентством Karin Models, с которым работает и сама Беллуччи.

На обложке глянца Дэва позирует на камеру в желтой водолазке, поверх которой надет свитер с круглыми вырезами. Образ дополнила черная пышная юбка. Аутфит составлен из новой коллекции Prada под руководством Рафа Симонса.

Девушку в сети нежно называют музой итальянской моды, ведь марки брендов именно этой страны Дэва представляет чаще всего. Дочь Моники и Венсана является любимицей бренда Dolce & Gabbana.

Ее первый светский выход состоялся в июне 2019 года. Девушка уже снялась в рекламе бренда, а на своей первой обложке позировала именно в платье Dolce & Gabbana.