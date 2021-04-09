16-летняя Лени Клум покоряет модную индустрию. Девушка украсила обложку юбилейного номера немецкого глянца Glamour.

Оказалась Лени Клум на обложке глянца неслучайно. 20 лет назад ее мать Хайди Клум стала первой моделью, оказавшейся на обложке этого журнала.

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Фотографом апрельского номера стал Кристиан Шуллер. Он является близким другом Хайди Клум, поэтому модель рада, что именно он снимал первую сольную обложку ее дочери.

"Спасибо всем, кто сделал мою первую сольную обложку такой особенной. Для меня честь поделиться этим со своей мамой, которая была первой моделью обложки Glamour Germany", – написала Лени в инстаграме.

Хайди Клум поделилась успехами своей дочери в личном профиле. "Невероятно горжусь тобой", – отметила модель.

На обложке глянца Лени позирует в эффектном нежно-фиолетовом платье в цветочный принт с объемными рукавами. Волосы девушки стилисты ровно уложили, а визажисты сделали легкий макияж. Веки нарисовали светлыми тенями, а губы – помадой коричневого цвета. Поклонники в сети отметили, что на кадре Лени похожа на красивую куклу Барби.

В интервью изданию Лени рассказала, что во время съемки совсем не переживала. Рядом с ней была ее мама, которая ее поддерживала и помогала.

"Мы всегда делаем глупости, когда мы вместе. Мы смеемся, танцуем и просто хорошо проводим время. Даже Кристиан танцевал – атмосфера на съемочной площадке была просто чрезвычайно расслабленной, и это автоматически сняло мою тревогу", – отметила юная модель.

В январе 16-летняя Лени впервые вышла на подиум в рамках Недели моды в Берлине. Хайди Клум в интервью E! News поделилась впечатлениями: "Я видела, как она ходит на каблуках по дому, но впервые увидела, как она делает это профессионально. То чувство, когда внезапно начинаешь смотреть на своего ребенка по-другому и думаешь: "Вау, кто это?".

Впервые Лени дебютировала позируя для выпуска журнала Vogue Germany за январь/февраль 2021 года вместе с матерью.