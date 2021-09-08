Большинство женщин из Саудовской Аравии носят никабы – головные уборы, которые полностью покрывают голову и оставляют только прорезь для глаз. Также женщины до сих пор надевают абаи – наряд с длинным рукавом черного цвета, который полностью скрывает формы женщины.

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Но несмотря на это все, в Саудовской Аравии живут женщины, одевающиеся в современную одежду, которая обнажает части тела, сотрудничают с самыми известными брендами и имеют собственный бизнес.

Модельер Тамара Альфадль создала собственный бренд и покорила свою 500-тысячного аудиторию трендовыми и эстетическими образами. В ее инстаграме вы найдете идеальный баланс между шиком и минимализмом.



Стильные инфлюенсеры из Саудовской Аравии / Фото с инстаграма

Модная инфлюенсер транслирует сторонников лайфстайл-жизни и делится стильными аутфитыми. Она является соучредителем изобретательной компании с выставок и управления событиями Upbeat.



Стильные инфлюенсеры из Саудовской Аравии / Фото с инстаграма

Предпринимательница любит моду и показывает в своем инстаграме последние новинки от люксовых брендов. Ее эстетическая лента посвящена моде и красоте.



Стильные инфлюенсеры из Саудовской Аравии / Фото с инстаграма

Имея более миллиона подписчиков в инстаграме, Яра Альнамла получила огромных последователей благодаря любви к красоте, моде и образу жизни. Она работала с такими брендами, как Fendi, Rolls Royce&Fenty Beauty.



Стильные инфлюенсеры из Саудовской Аравии / Фото с инстаграма

Девушка получила широкую известность в инстаграме благодаря своим безупречным нарядам. Она является основательницей интернет-магазина концепций 31store.sa.



Стильные инфлюенсеры из Саудовской Аравии / Фото с инстаграма

Саудовский модельер и предприниматель имеет собственный бренд моды. В своем инстаграме она показывает красивые образы от люксовых брендов, а также демонстрирует собственные изделия.



Стильные инфлюенсеры из Саудовской Аравии / Фото с инстаграма

Модель из Саудовской Аравии присоединилась к моделям бельевого бренда Victoria's Secret. Она до сих пор продолжает сотрудничество с международными брендами красоты во всем мире и уже достигла невиданных успехов.



Стильные инфлюенсеры из Саудовской Аравии / Фото с инстаграма

Девушка одна из самых выдающихся влиятельных лиц в социальных сетях. На ее страницу подписались почти 3 миллиона поклонников. Хала часто демонстрирует свою страсть к красоте и моде.



Стильные инфлюенсеры из Саудовской Аравии / Фото с инстаграма

В своем инстаграме блогерша показывает много эстетических образов в нейтральных цветах. Она тщательно подходит к составлению образов. Поклонникам в сети она показывает часто монохромные аутфиты, к которым подбирает хиджаб в одном цвете с нарядом.



Стильные инфлюенсеры из Саудовской Аравии / Фото с инстаграма

Девушка посещает Недели моды, на которые готовит изысканные образы. Лама сосредоточена на гламурных образах, она любит цветные платья, панамы, стильные сумки и роскошные аксессуары.



Стильные инфлюенсеры из Саудовской Аравии / Фото с инстаграма

Рэй любит винтажную моду, поэтому часто вводит различные элементы гардероба в свои аутфиты. Ее модные образы состоят из стильных повседневных вещей, которые можно легко повторить.



Стильные инфлюенсеры из Саудовской Аравии / Фото с инстаграма

Талида стала первой саудовской моделью, которая дефилировала на Неделе моды в Париже в 2018 году, а также вдохновила женщин следовать своей страсти и преодолевать вызовы, с которыми они сталкиваются.



Стильные инфлюенсеры из Саудовской Аравии / Фото с инстаграма

Читателям Саусан есть чему поучиться у этой красавицы. В своем инстаграме она делится своим сотрудничеством с известными брендами и показывает, как стилизует свой повседневный вид. Девушка работает стилистом, поэтому удачно демонстрирует элегантные изделия с современными тенденциями.



Стильные инфлюенсеры из Саудовской Аравии / Фото с инстаграма