Fashion-вдохновение: 10 весенних образов Жюли Феррери, которые вы захотите повторить
Увидев инстаграм-аккаунт француженки Жюли Феррери, вы больше никогда не сможете его забыть. Ее личный профиль можно смело назвать онлайн-гидом для тех, кто хочет найти для себя идеальный сдержанный и лаконичный образ.
Источник:инстаграм Жюли Феррери
Архитектор Жюли Феррери проживает на острове Корсика в солнечном городе Аяччо. Именно из живописного уголка мира Жюли демонстрирует своим фанатам невероятные пейзажи и безупречные аутфиты.
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Феррери умеет легко совместить базовые предметы гардероба, обожает очаровательные и эффектные образы и не боится стильных экспериментов, ведь они у нее получаются просто великолепными.
Француженка ежедневно вдохновляет почти 300 тысяч подписчиков невероятно стильными образами, которые достаточно легко повторить.
Промониторив личную страницу Жюли в Инстаграме, Fashion 24 выбрал 10 невероятных образов, которые вас точно покорят и вы захотите повторить.
Короткое платье мильфлёр + золотистые украшения
Ярко-красный кардиган + черные брюки
Розовый удлиненный жакет + светлые джинсы
Зеленая атласная рубашка + синие джинсы
Рубашка с рюшами + белые брюки
Серый кашемировый кардиган + белые брюки
Серый жакет с белой футболкой + серые джинсы skiny
Молочный кардиган с воротником + белые широкие брюки + бордовые сапоги на каблуке
Кожаный сарафан + трендовая рубашка с воротником
Укороченный жакет + мини-юбка
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