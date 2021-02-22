Увидев инстаграм-аккаунт француженки Жюли Феррери, вы больше никогда не сможете его забыть. Ее личный профиль можно смело назвать онлайн-гидом для тех, кто хочет найти для себя идеальный сдержанный и лаконичный образ.

Архитектор Жюли Феррери проживает на острове Корсика в солнечном городе Аяччо. Именно из живописного уголка мира Жюли демонстрирует своим фанатам невероятные пейзажи и безупречные аутфиты.

Интересно Современный спортивный стиль одежды – модно и удобно: подборка повседневных образов

Феррери умеет легко совместить базовые предметы гардероба, обожает очаровательные и эффектные образы и не боится стильных экспериментов, ведь они у нее получаются просто великолепными.

Француженка ежедневно вдохновляет почти 300 тысяч подписчиков невероятно стильными образами, которые достаточно легко повторить.

Промониторив личную страницу Жюли в Инстаграме, Fashion 24 выбрал 10 невероятных образов, которые вас точно покорят и вы захотите повторить.

Короткое платье мильфлёр + золотистые украшения

Ярко-красный кардиган + черные брюки

Розовый удлиненный жакет + светлые джинсы

Зеленая атласная рубашка + синие джинсы

Рубашка с рюшами + белые брюки

Серый кашемировый кардиган + белые брюки

Серый жакет с белой футболкой + серые джинсы skiny

Молочный кардиган с воротником + белые широкие брюки + бордовые сапоги на каблуке

Кожаный сарафан + трендовая рубашка с воротником

Укороченный жакет + мини-юбка