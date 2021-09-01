Бренды довольно часто любят представлять вещи, которые трудно совместить между собой и понять, что из всего представленного действительно будет в моде. С началом пандемии коронавируса, дизайнеры начали делать ставку на практичность, поскольку светские мероприятия отошли на второй план, а модные показы продолжали происходить в онлайн-формате.

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В апреле французский бренд Celine представил необычную для дизайнеров осенне-зимнюю коллекцию. По словам представителей fashion-индустрии, в образах, что представляют модели, можно было отправляться на прогулку сразу после показа.

Теперь вещи, которые представляют дизайнеры становятся все более доступными, поэтому вдохновившись всеми показами, которые показали дизайнеры весной, Fashion 24 составил подборку из 10 трендов, которые будут преобладать в новом сезоне.

Платье в стиле Jacquemus

Кардиган, который представил Симон Порт Жакмю в своей осенне-зимней коллекции – достаточно ограничен в своей универсальности, но столь желанный тренд осени. Он сразу врезался в память всем модницам, которые увидели Беллу Хадид в нем и Кендалл Дженнер. Сейчас мировые фешионисты начинают активного его носить.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Для холодного времени года такое изделие не подойдет, впрочем в солнечный осенний день его можно примерить в паре с черными джинсами, сочетая с кроссовками или сабо на примере Беллы Хадид.



Тренды осени 2021 / Фото из телеграм-канала "Дьявол носит Prada"



Тренды осени 2021 / Фото с инстаграма

Цветные жилетки

Дизайнерам настолько полюбилась техника кроше, что уже невозможно представить новый сезон без элемента гардероба выполненного разноцветными нитками. С осенне-зимних коллекций заметно, что яркий жилет станет неотъемлемым атрибутом в холодное время. Уже осенью мы будем носить цветные жилетки поверх рубашек мужского кроя и ретро-блузок.

Британский дизайнер Виктория Бекхэм показала на своей странице в инстаграме образы модниц в жилете собственного бренда. Обратите внимание, что жилеты в технике кроше не требуют других ярких деталей в гардеробе, чтобы не перегружать образ, поэтому их следует сочетать с базовыми вещами.



Тренды осени 2021 / Фото с инстаграма Виктории Бекхэм



Тренды осени 2021 / Фото с инстаграма Виктории Бекхэм

Лавандовый оттенок

Оттенки лаванды представили многие дизайнеры в своих коллекциях. Бренды выпустили брючные костюмы в лавандовом оттенке, жакеты, спортивные костюмы, кроссовки, сумки и многие другие элементы гардероба.

Шведка Эльза Хоск не дождавшись осеннего сезона уже успела примерить футболку оверсайз с объемной рубашкой, добавив светло-сиреневые кроссовки. Немка Леони Ханне на прогулку отправляется в лавандовом спортивном костюме, накинув сверху черный классический жакет.



Тренды осени 2021 / Фото с инстаграма Эльзы Хоск



Тренды осени 2021 / Фото с инстаграма Леони Ханне

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Гусиная лапка

Принт "гусиная лапка" считается вневременным, который никогда не выходит из моды. Однако, как бывает из-за избытка модных тенденций, о нем часто забывают, и вспоминают тогда, когда принт входит в списки сезонных трендов.

Осенний клетчатый узор с геометрическими переплетениями снова окажется в центре внимания. Судя по образам инфлюенсеров, которые часто демонстрируют на себе изделия быстрее, чем наступит новый сезон, выбирайте на холодное время жакеты в гусиную лапку и жилеты.



Тренды осени 2021 / Фото с инстаграма

Свитер в полоску

Вещи в полоску упоминались в трендах весенне-летних коллекциях, впрочем цветочный принт просто заполонил все остальные, поэтому пик полосатых элементов гардероба придется именно на осень. В своих коллекциях дизайнеры представили платья в полоску и свитера, и если первый вариант пока только набирает обороты, то свитера уже захватили инстаграм.

Модные инфлюенсеры выбирают черные свитера в белую полоску, и наоборот. Модницы сочетают такие стильные изделия с велосипедками, голубыми джинсами и белыми брюками. Вдохновиться на модные аутфит можно на страницах модных мировых блогеров.



Тренды осени 2021 / Фото с инстаграма



Тренды осени 2021 / Фото с инстаграма

Сумка тоут

Дизайнеры решили отказаться от минималистичных моделей и предложить модницам функциональный аксессуар – сумку-тоут, в которой может поместиться все – от блокнота с книгой до ноутбука. По словам стилистов, сумка-тоут – лучшая инвестиция в осенний сезон.

Бренды Hermès, Fendi и The Row представили вместительную сумки в классических коричнево-черных тонах, поэтому именно на такие изделия можно делать ставку в новом сезоне.



Тренды осени 2021 / Фото с инстаграма

Широкие джинсы

С каждым годом дизайнеры предлагают интересные фасоны джинсов, которые невозможно обойти вниманием. К примеру, если весной мы все покупали джинсы клеш, с вышивкой, или разрезами по бокам, то уже в новом сезоне будут преобладать широкие изделия.

Для удачного сочетания с тренчами и пальто выбирайте голубой деним, а для интересных образов – белый. Именно такие джинсы будут популярны осенью, несмотря на стереотип, что белые джинсы подходят больше весенне-летнему сезону.



Тренды осени 2021 / Фото из Vogue

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Кожаный тренч

Этой осенью модницам не обойтись без кожаного тренча. Плотная текстура кожи отлично сохраняет тепло, поэтому его можно носить чуть ли не до конца ноября. В новом сезоне выбирайте черные кожаные тренчи будто с 90-х, модные шоколадные, карамельные и молочные оттенки, или выбирайте смелый вариант – тренч, выполненный в технике апсайклинг.



Тренды осени 2021 / Фото с инстаграма

Орнамент аргайл

Осенью нас ждет интересная замена шахматному принту – орнамент аргайл. Больше всего ромбовых принтов в своих коллекциях представили Valentino, Saint Laurent и Dior. Разноцветный и разнокалиберный аргайл поселится в новом сезоне на джемперах, жилетках и платьях. Этот принт подойдет тем, кто любит классику и изящество.



Тренды осени 2021 / Фото с Pinterest

Слишком длинные рукава

Те, кто охотно ожидал модные показы, которые дизайнеры сразу показывают на ютуб-каналах, уже успели заметить интересный элемент гардероба – свитер с удлиненными рукавами XXL. Их эффектно представил бренд Balmain, а уже стильные изделия на своих моделях показали Loewe, Acne Studios. Такой элемент гардероба не слишком практичен, но очень стильный.



Тренды осени 2021 / Фото из Vogue