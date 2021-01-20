За инстаграм-аккаунтом английской супермодели Рози Хантингтон-Уайтли следят 12 миллионов подписчиков со всего мира. По большей части знаменитость публикует свои стильные образы, которые привлекают многих модниц.

Аутфиты Рози Хантингтон-Уайтли достаточно интересны и привлекательны, так как в ее образах комфорт и практичность переплетаются с трендовыми фасонами и актуальными цветами, хотя и стоит отметить, что Рози является страстной поклонницей пастельной палитры цветов, пишет 24 канал.

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На своей личной странице в инстаграме it-girl опубликовала новые стилистические приемы в своих образах, которые идеально подойдут для прогулок в холодное время года.

Гардероб 33-летней модели составляют базовые вещи приглушенных оттенков: шерстяное пальто, спортивный костюм, теплые свитера, ботинки челси на массивной подошве, стильная дубленка и короткая эко-шуба. Из головных уборов Хантингтон-Уайтли уделила внимание бейсболкам и черной шапке.

Не обходится модница и без аксессуаров, которые удачно дополняют любой ее образ. Знаменитость сочетает зимние луки с плетеной сумкой Bottega Veneta, маленькой лаконичной черной сумкой Hermes и черной трендовой сумкой Prada Cleo.

Также особое внимание супермодель придает солнцезащитным очкам с большой оправой, которые уже прочно ассоциируются со стилистическими трюками.

Абсолютно нигде не была, но пропустила эти образы, поэтому вот несколько вариантов, которые я люблю, но не смогла носить,

– написала жена Джейсона Стэйтема.

Стильные зимние образы от Рози Хантингтон-Уайтли