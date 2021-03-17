С приходом нового сезона многие девушки задумываются над своим обновлением гардероба или сменой имиджа, ведь так важно чувствовать себя безупречно независимо от ситуации и места пребывания. Чаще всего мы вдохновение черпаем у модных блогеров, которые демонстрируют стильные аутфиты, которые хочется повторить.

В нашей подборке образов вы найдете для себя немало стильных вариантов, которые сможете повторить уже этой весной. Какие элементы гардероба вам понадобятся и в каких цветах – показывают модницы инстаграма.

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Одежда создана для того, чтобы с ее помощью рассказать миру, кем вы являетесь. Модные эксперты отмечают, что одеваться с ног до головы в тренды – дурной тон, поэтому модницы инстаграма на своих примерах показывают, как удачно сочетать наряды, чтобы не превысить меру и в то же время оставаться стильной.

Неновые акценты

Любой простой и лаконичный образ заиграет новыми красками, если к нему добавить неоновые акценты. Тогда обыденный образ, состоящий из обычных джинсов и бежевого тренча, превратится в остромодный образ, дополнив его неоновыми зелеными туфлями и желтой сумкой.

Кожаный total look

Кожа – тренд сезона и прекрасный вариант для весеннего гардероба. Выглядит кожаный образ стильно и модно. Недавно черный аутфит, который состоит из лонгслива и брюк, примерила Анна Андрес, поэтому такой вариант также можно принять во внимание.

Платье-свитр

Такое платье – настоящая находка для капризной весенней погоды. Трикотажное платье весной особенно популярно, поэтому сапоги на каблуке в паре с пальто станут отличным аутфитом для вечерних прогулок, а резиновые стильные сапоги надевайте к любым будничным выходам.

Монохромный образ

Создание монохромного образа из разных оттенков одного цвета – настоящее искусство. Используя в своих аутфитах монохромные схемы, можно получить очень интересный образ.

Юбка плисе

Юбка плиссе – идеальный вариант для создания женского и романтичного образа. Летом это могут быть легкие модели, а в начале весны более плотные материалы, в которых не будет холодно.

Нежным у вас получится образ, если вы совместите бежевую юбку с белой однотонной рубашкой и коричневыми аксессуарами.

Классическое светлое пальто

Беспроигрышный вариант на весну – классическое базовое светлое пальто. Бежевые и молочного оттенка модели сочетаются со всеми вещами. Его можно носить с классическими брюками и белым гольфом, а также с джинсами, жакетом и бейсболкой.

Бежевеы цвета

Бежевый – спокойный цвет, благодаря которому можно составить множество стильных образов. Выбирайте этой весной бежевое пальто, тренч, сапоги и сумку и создавайте в сочетании с ними безупречные интересные аутфиты.