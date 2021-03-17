10 стильных образов от модных блоггеров инстаграма, которые вы захотите повторить
С приходом нового сезона многие девушки задумываются над своим обновлением гардероба или сменой имиджа, ведь так важно чувствовать себя безупречно независимо от ситуации и места пребывания. Чаще всего мы вдохновение черпаем у модных блогеров, которые демонстрируют стильные аутфиты, которые хочется повторить.
Источник:Fashion Women
В нашей подборке образов вы найдете для себя немало стильных вариантов, которые сможете повторить уже этой весной. Какие элементы гардероба вам понадобятся и в каких цветах – показывают модницы инстаграма.
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Одежда создана для того, чтобы с ее помощью рассказать миру, кем вы являетесь. Модные эксперты отмечают, что одеваться с ног до головы в тренды – дурной тон, поэтому модницы инстаграма на своих примерах показывают, как удачно сочетать наряды, чтобы не превысить меру и в то же время оставаться стильной.
Неновые акценты
Любой простой и лаконичный образ заиграет новыми красками, если к нему добавить неоновые акценты. Тогда обыденный образ, состоящий из обычных джинсов и бежевого тренча, превратится в остромодный образ, дополнив его неоновыми зелеными туфлями и желтой сумкой.
Кожаный total look
Кожа – тренд сезона и прекрасный вариант для весеннего гардероба. Выглядит кожаный образ стильно и модно. Недавно черный аутфит, который состоит из лонгслива и брюк, примерила Анна Андрес, поэтому такой вариант также можно принять во внимание.
Платье-свитр
Такое платье – настоящая находка для капризной весенней погоды. Трикотажное платье весной особенно популярно, поэтому сапоги на каблуке в паре с пальто станут отличным аутфитом для вечерних прогулок, а резиновые стильные сапоги надевайте к любым будничным выходам.
Монохромный образ
Создание монохромного образа из разных оттенков одного цвета – настоящее искусство. Используя в своих аутфитах монохромные схемы, можно получить очень интересный образ.
Юбка плисе
Юбка плиссе – идеальный вариант для создания женского и романтичного образа. Летом это могут быть легкие модели, а в начале весны более плотные материалы, в которых не будет холодно.
Нежным у вас получится образ, если вы совместите бежевую юбку с белой однотонной рубашкой и коричневыми аксессуарами.
Классическое светлое пальто
Беспроигрышный вариант на весну – классическое базовое светлое пальто. Бежевые и молочного оттенка модели сочетаются со всеми вещами. Его можно носить с классическими брюками и белым гольфом, а также с джинсами, жакетом и бейсболкой.
Бежевеы цвета
Бежевый – спокойный цвет, благодаря которому можно составить множество стильных образов. Выбирайте этой весной бежевое пальто, тренч, сапоги и сумку и создавайте в сочетании с ними безупречные интересные аутфиты.
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