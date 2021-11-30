Лучшим дизайнером года назвали креативного директора Fendi и Dior Homme Кима Джонса. Премию за выдающиеся достижения в мире моды получил дизайнер одноименного бренда Томми Хилфигер, а премию первопроходца получил креативный директор Gucci Алессандро Микеле.

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Креативного директора мужской линии Louis Vuitton и собственного бренда Off-White Вирджил Абло, который несколько дней назад умер от рака, посмертно отметили наградой "Лидеры изменений, творчество".

Под одной крышей лондонское здание собрало всех главных людей fashion-индустрии. На вечеринку пришли все известные нам селебритис в роскошных аутфитах. На красной дорожке красовался Ромео Бекхэм со своей девушкой, модель Адриана Лима, Приянка Чопра и Ник Джонас, Винни Харлоу, Дуа Липа, Мэй Маск, Деми Мур и многие другие.

Fashion 24 собрал 10 лучших выходов знаменитостей, которые поразили своими яркими и необычными образами.



Эффектные образы знаменитостей на красной дорожке / Фото из инстаграма HELLO! Türkiye



Эффектные образы знаменитостей на красной дорожке / Фото из инстаграма HELLO! Türkiye



Эффектные образы знаменитостей на красной дорожке / Фото из инстаграма HELLO! Türkiye



Эффектные образы знаменитостей на красной дорожке / Фото из инстаграма HELLO! Türkiye



Эффектные образы знаменитостей на красной дорожке / Фото из инстаграма HELLO! Türkiye



Эффектные образы знаменитостей на красной дорожке / Фото из инстаграма HELLO! Türkiye



Эффектные образы знаменитостей на красной дорожке / Фото из инстаграма HELLO! Türkiye



Эффектные образы знаменитостей на красной дорожке / Фото из инстаграма HELLO! Türkiye



Эффектные образы знаменитостей на красной дорожке / Фото из инстаграма HELLO! Türkiye



Эффектные образы знаменитостей на красной дорожке / Фото з інстаграму HELLO! Türkiye