Безупречная и таинственная: 10 лучших фотосессий с Натали Портман, которые заслуживают внимания

Американская актриса Натали Портман, которую часто путают с Кирой Найтли, уже давно завоевала мир своим талантом и красотой. Сегодня звезда кино празднует 40-летие.

Актриса театра и кино не только снимается в фильмах и постановках, но и пишет сценарии, была кинорежиссером и продюсером. Свои самые известные роли она сыграла в таких фильмах, как "Леон", "Близость", "Черный лебедь", "Звездные войны", "V значит Вендетта" и других.

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Несмотря на работу в кино и многочисленные кинонаграды, в том числе 2 Золотых глобуса, 1 Оскар и 1 BAFTA, звезда еще является послом бренда Dior, активно выступает за защиту животных и часто снимается в фэшн-фотосессиях. На ее счету несколько обложек журналов Vogue, Elle, Marie Claire, Porter, Harper's Bazaar и других. Для нее часто выбирают самые интересные образы, поскольку Натали Портман имеет прекрасную внешность и отличное чувство вкуса, судя по красным дорожкам. Ей идеально подходят как футуристические наряды, так и совсем домашние.

Редакция Fashion 24 предлагает посмотреть несколько лучших фотосессий Натали, которые фанаты помнят до сих пор.

Сексуальная Натали Портман для журнала Porter, 2015

Легкая и нежная Портман для Marie Claire, 2019

Натали Портман в образе танцовщицы в Vogue, 2011

Натали Портман в стиле "ретро" для Elle, 2017

Фотосессия с Портман для Vogue Australia, 2019

Обольстительная именинница Портман в журнале Harper's Bazaar, 2019

"Домашняя" Натали Портман для Marie Claire, 2017

Натали Портман в журнале Harper's Bazaar, 2015

Страстная Портман в фотосессии Vanity Fair, 2018

Натали Портман в фотосессии Marie Claire, 2015