10 летних образов немки Сони Лисон, которые вы захотите повторить: фото

Модная инфлюэнсерка из Берлина Соня Лисон активно ведет инстаграм-страницу и часто попадает в объективы стритстайл-фотографов. За личной страницей блондинки следят почти 300 тысяч подписчиков, поэтому девушка ежедневно радует свою аудиторию интересными образами.

Соня любит комфортный и лаконичный образ. Она редко надевает каблуки, отдавая предпочтение обуви на плоской подошве. У модницы есть сотни кроссовок на все случаи жизни, которые она удачно интегрирует в свои аутфиты.

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Чаще всего Соня надевает джинсы и брюки, которые сочетает с куртками, жакетами, футболками и блузами. Фешиониста также любит добавлять в свой базовый гардероб модные цвета-розовый, зеленый, оранжевый. В ее арсенале есть почти все трендовые элементы гардероба: сандалии на липучках, джинсы с разрезами, велосипедки, удлиненный жакет и рубашка.

Чтобы обыграть свои образы звезда стритстайла не выходит из дома без солнцезащитных очков и популярных сумок Bottega Veneta the Mini Jodie, Louis Vuitton Coussin и Dior Caro.

На прогулку по Франкфурту Соня выбрала коричневый жакет и белые широкие брюки. В Цюрих модница надела классические джинсы, белый топ и желтую джинсовую куртку.

На отдых в Мальорку фешиониста взяла с собой оранжевое длинное платье, розовую рубашку с джинсовыми шортами и зеленый костюм, состоящий из короткой рубашки и шорт.

На берегу реки Эльба в Гамбурге стильная блондинка позировала на камеру в сером свитшоте оверсайз и черных велосипедках с кепкой. Удачный образ она довершила красной сумкой-клатчем. На воскресный ужин блогер примерила салатовый топ с голубыми джинсами и розовым жакетом.

В Берлине красавица прогулялась в двух красивых платьях длины миди бежевого и розового цвета. Один образ она дополнила сандалиями и сумкой Chanel, другой – сумкой Louis Vuitton и кроссовками New Balance.