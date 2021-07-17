Черный жакет, белая рубашка и брюки:10 элементов гардероба, имеющихся у каждой модницы Нью-Йорка

Чтобы вдохновиться стильными образами и увидеть, как выглядит современная мода – надо заглянуть на личные профили нью-йоркских модниц. Жители этого мегаполиса выглядят настолько уникально, что обойти вниманием их аутфиты просто невозможно.

Нью-йоркские девушки одеваются по-разному, однако все их образы имеют один общий элемент: комбинация базовых классических вещей и трендовых элементов гардероба.

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Американки любят практичные и универсальные образы, которые одинаково идеально выглядят и для похода в офис, и для прогулок с друзьями. Какие вещи есть в гардеробе каждой нью-Йоркской модницы – читайте далее.

Черный жакет

Жакет черного цвета уже давно стал базовым элементом гардероба. Чтобы сбалансировать строгий крой, стоит добавить трендовые аксессуары. Панама, бейсболка или косынка станут прекрасным дополнением.

Широкие брюки

Брюки широкого кроя сейчас на пике популярности. Американки выбирают брюки с низкой посадкой на бедрах для расслабленного образа, а штаны с завышенной талией подходят для формального случая. К таким брюкам идеально подходят кроссовки или обувь на каблуке.

Платье миди

Платье миди – один из универсальных фасонов, который подойдет для рабочих выходов и вечерних прогулок. Для светского мероприятия американки выбирают платье с трендовыми рукавами-буфами.

Кроссовки

Кроссовки нашли достойное место в гардеробе модниц со всего мира. Теперь, современные модели можно носить с костюмом, денимом и платьями. Кроме этого, они стали практичной обувью для ежедневных будничных выходов.

Кроссовки американки носят с романтичными платьями-вышиванками и жакетом размера оверсайз.

Трендовая сумка

Сумки-хобо завоевали популярность у всех модниц. Теперь аксессуар в форме полумесяца носят немало звезд стритстайла и знаменитостей. Не обходятся без стильного аксессуара и американки.

Мом-джинсы

Широкие джинсы с высокой посадкой – универсальный вариант для повседневной носки и женственная альтернатива более расслабленному силуэту бойфрендов. Модницы носят такой деним с базовыми рубашками и футболками, а также в комбинации с жакетами и топами.

Белая рубашка

Белая рубашка подходит для разных случаев и удачно сочетается со штанами, джинсами и юбками. Американская модель Натали Лим Суарес использует белую рубашку для создания монохромного образа со строгим жакетом, а также носит в заправленном виде с леггинсами.

Лоферы

На замену балеткам пришли стильные лоферы, которые прекрасно сочетаются с офисным и повседневным образом. Классический жакет, голубые джинсы и лоферы – удачное сочетание для весенней прогулки. Икона стиля Оливия Палермо платье с ярким принтом носит с лаковыми лоферами.

Джинсовая куртка

Независимо от сезона, нью-йоркские модницы выбирают джинсовую куртку. Американки дополняют ней любой наряд, а прямой силует и классический крой сочетаются с разнообразными фасонами джинсов.

Штанный костюм

Берите пример с американок и выбирайте в этом сезоне штанный костюм объемного силуэта и яркого цвета. Контраст добавьте с помощью аксессуаров и обуви. Вместо блузы модницы Нью-Йорка надевают молочный топ, который сочетают с кроссовками кремового цвета.