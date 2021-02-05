Український тиждень моди вперше за 23 роки пройде онлайн. Організатори запрошують всіх охочих долучитися до онлайн-трансляції та стати свідком історії української fashion-індустрії завдяки phygital-формату. Ukrainian Fashion Week пройде з 5 по 8 лютого.

Джерело: Ukrainian Fashion Week

Тиждень моди безкоштовно транслюватимуть онлайн на медіасервісі MEGOGO.

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Перегляд буде безкоштовним навіть для незареєстрованих користувачів. Трансляцію можна знайти в розділі "Шоу".

Ukrainian Fashion Week представить колекції дизайнерів у рамках концепції позасезонності – No Season 2021. Організатори створили для дизайнерів повністю обладнаний для зйомок простір та забезпечивши можливість представити відео/діджитал-презентації дизайнерів, що були підготовлені брендами для Тижня моди.

На гостей онлайн-трансляції чекає 28 унікальних шоу від українських та міжнародних дизайнерів.

Новий формат UFW

Під час Ukrainian Fashion Week у межах проєкту BE SUSTAINABLE! Fashion Summit буде презентовано новий формат проведення fashion-шоу. Команди Саміту, FFFACE.me та сет-дизайнерка Love Curly створюють унікальне AR fashion-шоу для сталого українського бренду СHERESHNIVSKA.

7 лютого 2021 року, під час Ukrainian Fashion Week No Season 2021, в онлайн-форматі втретє відбудеться BE SUSTAINABLE! Fashion Summit – наймасштабніша професійна міжнародна подія, спрямована на підвищення рівня експертизи у напрямку сталого розвитку українських професіоналів, які працюють у сфері дизайну та виробництва одягу.

Тема третього Саміту – Digital Innovations and Sustainability. Перегляд BE SUSTAINABLE! Fashion Summit є безкоштовним.

Розклад показів UFW



Розклад показів в раvках UFW No Season 2021