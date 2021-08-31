Розкішна Меган Фокс показує, як поєднувати денім та неон в одному образі: ефектні фото

Успішна американська акторка та модель Меган Фокс продемонструвала своїм прихильникам look of the day. Вона постала перед камерою у провокаційному образі, одягнувши купальник з чималим вирізом на животі для міського образу.

Меган Фокс не перестає своїх фанатів дивувати ефектними образами. 35-річна знаменитість любить оголювати довгі ноги, бюст і струнку талію. Стилістка знаменитості Мейв Рейлі цього разу вирішила створити для Меган епатажний look та привернути до акторки чималу увагу папараці.

Партнерський матеріал Створюємо затишок: 5D електрокаміни преміумкласу Opti-V з ефектом потріскування полін

З огляду на всі останні виходи Меган Фокс, їй більше не треба змагатися за звання ікони стилю. Кожен її вихід всі fashion-видання розбирають до найменших деталей, тож новий образ не став виключенням.

Ефектний look Меган Фокс

Знаменитість з’явилася перед стрітстайл-фотографом у джинсовому костюмі від бренду Alexander Wang. Акторка одягнула голубу куртку розміру оверсайз та прямі джинси з білими мармуровими прожилками.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Найбільшу увагу до образу прикував неоновий салатовий купальник, який Меган Фокс одягнула замість боді. Меган любить відверті елементи гардероба, тож без будь-яких вагань вийшла на міську прогулянку в купальнику з відкритим животом.

Аутфіт акторка доповнила неоновою мінімалістичною сумкою та чорними босоніжками зі стразами. Знаменитість любить ефектний макіяж, тож намалювала очі золотистими тінями, підкресливши погляд чорними стрілками, а пухкі губи нафарбувала насиченою коричневою помадою.

Модниці можуть скористатися трендовим трюком Меган Фокс, поєднавши джинсовий костюм з неоновим боді або топом з додаванням аксесуару у вигляді сумки.



Меган Фокс в ефектному аутфіті / Фото з інстаграму акторки



Меган Фокс в ефектному аутфіті / Фото з інстаграму акторки