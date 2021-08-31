Меган Фокс не перестає своїх фанатів дивувати ефектними образами. 35-річна знаменитість любить оголювати довгі ноги, бюст і струнку талію. Стилістка знаменитості Мейв Рейлі цього разу вирішила створити для Меган епатажний look та привернути до акторки чималу увагу папараці.
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З огляду на всі останні виходи Меган Фокс, їй більше не треба змагатися за звання ікони стилю. Кожен її вихід всі fashion-видання розбирають до найменших деталей, тож новий образ не став виключенням.
Ефектний look Меган Фокс
Знаменитість з’явилася перед стрітстайл-фотографом у джинсовому костюмі від бренду Alexander Wang. Акторка одягнула голубу куртку розміру оверсайз та прямі джинси з білими мармуровими прожилками.
Найбільшу увагу до образу прикував неоновий салатовий купальник, який Меган Фокс одягнула замість боді. Меган любить відверті елементи гардероба, тож без будь-яких вагань вийшла на міську прогулянку в купальнику з відкритим животом.
Аутфіт акторка доповнила неоновою мінімалістичною сумкою та чорними босоніжками зі стразами. Знаменитість любить ефектний макіяж, тож намалювала очі золотистими тінями, підкресливши погляд чорними стрілками, а пухкі губи нафарбувала насиченою коричневою помадою.
Модниці можуть скористатися трендовим трюком Меган Фокс, поєднавши джинсовий костюм з неоновим боді або топом з додаванням аксесуару у вигляді сумки.
Меган Фокс в ефектному аутфіті / Фото з інстаграму акторки
Меган Фокс в ефектному аутфіті / Фото з інстаграму акторки