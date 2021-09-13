Ельза Госк – одна з "найінстаграмніших" матусь. Вона щодня показує прихильникам модні аутфіти. Здебільшого модель демонструє повсякденні наряди в стилі кежуал, які можна приміряти на прогулянку, втім в її арсеналі стильних образів також можна побачити розкішні поєднання вбрання з мюлями, босоніжками і туфлями на підборах.

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Шведка любить випереджати моду, тож під час останнього виходу продемонструвала стильний осінній look, у якому поєднала з простим вбранням зимове взуття – угги. Під час прогулянки Ельза потрапила під приціли папараці, які зазнімкували шведку в новому образі.

Образ Ельзи Госк

Ельза Госк вкотре вразила вишуканим стилем. Вона одягнула вінтажний жакет сірого кольору з габаритними плечами розміру оверсайз. Під низ вона приміряла класичну білу футболку. Образ манекенниця доповнила джинсами Isabella відтінку слонової кістки та коричневими короткими уггами.

Її аутфіт довершили вінтажні коричневі сонцезахисні окуляри від Versace та біла сумка з коричневою ручкою від бренду Celine, яка коштує 35 тисяч гривень. Нещодавно білявка наростила волосся, тож з такою довжиною виглядає надзвичайно вишукано.



Бездоганний образ Ельзи Госк / Getty Images



Бездоганний образ Ельзи Госк / Getty Images