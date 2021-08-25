Розі Гантінгтон-Вайтлі з’явилася на обкладинці глянцю Style: чарівні кадри

Знаменита модель та інфлюенсерка Розі Гантінгтон-Вайтлі знялася для серпневої обкладинки глянцю Style. Знаменитість вразила мережу стильною фотосесією та бездоганними аутфітами.

Фотографом зйомки виступила полячка Соня Шостак. За 20 років своєї кар’єри вона робила зйомку таким знаменитим глянцям, як Vogue, Elle, Harper's Bazaar, Rolling Stone. За стиль відомої британки Карла Грузеска, яка підібрала для білявки вбрання у її стилі.

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Розі Гантінгтон-Вайтлі з’явилася на обкладинці глянцю в бежевій мінімалістичній сукні на бретелях, яка вдало підкреслила струнку талію супермоделі. Ймовірно, інфлюенсерка знімалася на досить ранньому терміні вагітності, тож на кадрах непомітно її округлого живота.

Образ знаменитості довершували сонцезахисні окуляри та зачіска зачесана назад з ефектом мокрого волосся.

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Перед фотокамерою Розі красувалася у білій сукні з вирізами на талії, довгій чорній сукні на тонких бретелях та у голубому платті. На кадрах знаменитість позувала в особняку, демонструючи вбрання в різних куточках апартаментів.

За інстаграм-сторінкою Розі Гантінгтон-Вайтлі стежить понад 13 мільйонів користувачів. У коментарях фанати зірки відзначили, що їй дуже личать образи в бездоганних сукнях.

"Приголомшлива";

"Ти така чудова";

"Розі, ти просто прекрасна";

"Твоя фотосесія така досконала";

"Яка ти жіночна, не можу налюбуватися".



Фотосесія Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі



Фотосесія Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі



Фотосесія Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі



Фотосесія Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі



Фотосесія Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі