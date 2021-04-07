Супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі любить показувати у своєму особистому профілі стильні та трендові образи. Знаменитість своїм черговим кадром доводить, що любить не лише красиві речі, але й комфортні.

Розі Гантінгтон-Вайтлі можна сміливо назвати "королевою трикотажу". Інфлюенсерка вже декілька сезонів поспіль показує трикотажні костюми та сукні у своєму інстаграм-профілі, за яким стежить понад 12 мільйонів користувачів. З трикотажу британка легко складає денні та вечірні образи.

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Трикотажні сукні – головний тренд цього року. Модниці зі всього світу, які черпають натхнення в ікон стилю, вже давно зрозуміли, що такий виріб має оселитися в їхньому гардеробі. Втім 33-річна модель презентувала не лише чарівну сукню, але й взуття.

У березні Розі Гантінгтон-Вайтлі випустила з брендом Gia Couture Firenze спільну колекцію взуття. Супермодель розробила 4 пари взуття в ексклюзивному стилі.

Кожна пара виготовлена ​​вручну в Італії і є прекрасним доповненням до будь-якого весняно-літнього гардеробу. Вся колекція складається з сабо, босоніжок на підборах з квадратним носком і сандалій на плоскому ходу.

Британська модель одягнула трикотажну сукню молочного кольору на довгий рукав, доповнивши коричневими сандалями з ремінцями. Знаменитість волосся розпустила, а завершила ніжний аутфіт сріблястими сережками.

У дописі вона показала кадри взуття, які можна детально розглянути. Ціна коричневих сандалів з сучасним квадратним носком, виготовленим зі шкіри коштує понад 16 тисяч гривень.

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