Розі Гантінгтон-Вайтлі зачарувала стильним образом, який можна легко повторити: фото

Супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі залюбки ділиться з шанувальниками у своєму особистому профілі стильними образами. Своїм черговим кадром знаменитість довела, що любить не лише красиві речі, але й комфортні.

Для неформальних виходів модель завжди обирає стримані та стильні аутфіти, які кожна модниця може легко повторити.

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34-річна знаменитість під час останнього виходу показала практичний та ефектний образ. Як завжди, Розі Гантінгтон-Вайтлі зробила ставку на лаконічне поєднання базових речей.

Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Британська модель одягнула білу базову футболку, яку поєднала з білою подовженою сорочкою оверсайз. Інфлюенсерка доповнила образ світло-коричневими штанами з чорним ременем. Вона також одягнула мінімалістичні білі босоніжки на підборах.

Свій стильний образ модель довершила чорними сонцезахисними окулярами та знаковою сумкою Hermes. Біляве волосся знаменитість заплела в пучок.

За інстаграм-сторінкою Розі Гантінгтон-Вайтлі стежить 12 мільйонів користувачів, які засипають її новий образ компліментами.

"Розі, ти така вишукана";

"Ідеальний образ. Я хочу його повторити";

"Твій стиль – це любов";

"Ти так чудово виглядаєш!";

"Твої аутфіти просто досконалі".

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