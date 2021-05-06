Розі Гантінгтон-Вайтлі зачарувала стильним образом, який можна легко повторити: фото

Супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі залюбки ділиться з шанувальниками у своєму особистому профілі стильними образами. Своїм черговим кадром знаменитість довела, що любить не лише красиві речі, але й комфортні.
Для неформальних виходів модель завжди обирає стримані та стильні аутфіти, які кожна модниця може легко повторити.
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34-річна знаменитість під час останнього виходу показала практичний та ефектний образ. Як завжди, Розі Гантінгтон-Вайтлі зробила ставку на лаконічне поєднання базових речей.
Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі
Британська модель одягнула білу базову футболку, яку поєднала з білою подовженою сорочкою оверсайз. Інфлюенсерка доповнила образ світло-коричневими штанами з чорним ременем. Вона також одягнула мінімалістичні білі босоніжки на підборах.
Свій стильний образ модель довершила чорними сонцезахисними окулярами та знаковою сумкою Hermes. Біляве волосся знаменитість заплела в пучок.
За інстаграм-сторінкою Розі Гантінгтон-Вайтлі стежить 12 мільйонів користувачів, які засипають її новий образ компліментами.
- "Розі, ти така вишукана";
- "Ідеальний образ. Я хочу його повторити";
- "Твій стиль – це любов";
- "Ти так чудово виглядаєш!";
- "Твої аутфіти просто досконалі".
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