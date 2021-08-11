Супермодель повернула свою улюблену рубрику в інстаграмі та показала прихильникам 3 різні аутфіти в дзеркалі. Знаменитість часто публікує серію кадрів, на яких вона постала в образах в одному стилі, змінюючи лише аксесуари та взуття.

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Образ №1

Розі одягнула костюм, що складався з піжамної сорочки та розслаблених штанів. Сорочку модель одягнула на оголене тіло, розстебнувши верхні ґудзики. Волосся модниця зав’язала в пучок та доповнила образ чорними сонцезахисними окулярами Edge від Celine.

Завершили аутфіт чорні туфлі-човники від AQUAZZURA та нова модель сумки-тоута від Prada, яка коштує 51 800 гривень.



Стильний образ інфлюенсерки / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі

Образ №2

Інфлюенсерка приміряла чорну обтислу мінісукню, яку поєднала з білою подовженою сорочку, накинувши її зверху в розстебнутому варіанті. Розі доповнила образ чорними окулярами з попереднього образу, завершивши свій look білими шкіряними туфлями Bottega Veneta за 24 тисячі гривень.



Стильний образ інфлюенсерки / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі

Образ №3

Для останнього аутфіту Розі постала перед дзеркалом чорному бра та стильному кімоно. Свій образ вона доповнила білими короткими шортами та шкіряними босоніжками Rosie 2 з власної колекції, яку вона створила в колаборації з італійським брендом GIABORGHINI.



Стильний образ інфлюенсерки / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі