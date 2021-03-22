Супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі любить показувати своїм прихильникам стильні образи. Знаменитість має чудовий смак в одязі, тож надихає своїми аутфітами мільйони людей. Тепер Розі ще більше занурилася у світ моди та випустила з брендом Gia Couture Firenze спільну колекцію взуття.

33-річна британська модель вирішила створити свою першу колекцію з італійським брендом взуття ручної роботи.

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Попри те, що знаменитість прославилася на увесь світ підкоренням подіумів, вона також спробувала себе в ролі акторки, знявшись у фільмі "Шалений Макс" та регулярно проявляє себе в якості дизайнера. Тепер Розі вирішила потішити фанатів своїм черговим творінням.

Супермодель розробила 4 пари взуття в ексклюзивному стилі. Розі поєднала сучасні силуети з природними на вигляд фактурами та матеріалами, такими як дерево коріння, замша та плетена шкіра.

Кожна пара виготовлена ​​вручну в Італії і є прекрасним доповненням до будь-якого весняно-літнього гардеробу. Взуття представлене в декількох кольорах: від базових білого, чорного, нюдового до жовтого, оранжевого, зеленого і коричневого.

Вся колекція складається з сабо, босоніжок на підборах з квадратним носком і сандалій на плоскому ходу. Босоніжки коштують 16 500 гривень, сабо – 19 500 гривень, а сандалії – 15 тисяч гривень.

Представила свою першу колекцію взуття Розі Гантінгтон-Вайтлі у білій трикотажній сукні на довгий рукав з оголеним плечем. Модель одягнула золотистий ланцюжок на шию, персні та довершила образ жовтими сабо з квадратним носком.

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На іншому кадрі, який Розі опублікувала у своєму інстаграмі, вона постала у білих обтислих штанах та довгому тренчі. Такий образ Гантінгтон-Вайтлі довершила чорними сабо.

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На особистій сторінці бренду Gia Couture Firenze в інстаграмі з’явилися кадри супермоделі у сірому штанному костюмі з білими сабо та бежевими оригінальними босоніжками.