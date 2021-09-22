Розі Гантінгтон-Вайтлі випустила трендову колекцію осінньо-зимового взуття: перші фото

Супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі наприкінці літа запустила власний б'юті-бренд Rose Inс, а вже зараз показала прихильникам власну колекцію взуття, яку вона створила вдруге з італійським брендом Gia Couture Firenze.

Вагітна британська модель стала справжньою бізнес-вумен. Влітку вона запустила однойменний бренд власної косметики Rose Inс. Лінійка косметики є екологічною: веганською, не тестується на тваринах та має стійке і багаторазове пакування.

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На beauty-cфері Розі вирішила не зупинятися, тож після успішної весняно-літньої колекції, вдруге представила трендове взуття для осінньо-зимового сезону.

Супермодель разом з італійським брендом взуття ручної роботи Gia Couture Firenze розробила стильні черевики та чоботи на масивній платформі та підборах. Халява щільно прилягає до ніг, роблячи взуття автоматично суперзатребуваним. Ботфорти «друга шкіра» входять в добірку трендових чобіт на осінь 2021.

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Взуття представлене в декількох кольорах: від базового чорного до молочного і темно-кавового. Розі розробляла чоботи за власним вподобанням, оскільки в її гардеробі завжди переважають класичні кольори.

Нову колекцію взуття Розі представила у білій майці та шовковій спідниці та в короткій мінісукні кремово-коричневого відтінку. Модель позувала перед камерою у фотостудії із зачесаним внизу пучком. Взуття вже від сьогодні, 22 вересня, можна придбати на сайті бренду.

"Рада розкрити ексклюзивні новинки взуття. Я хотіла створити колекцію, яка б розширювала можливості, звертаючись до різноманітного кола жінок, які відповідають цінностям, які ми поділяємо – незалежність, витонченість та сила. Я дуже задоволена тим, чого ми досягли в цьому сезоні. Класичне, але з сучасним кроєм взуття може чудово поєднатися навіть з найпростішими речами", – написала Розі Гантінгтон-Вайтлі у своєму інстаграмі.



Взуття з нової колекції Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі



Взуття з нової колекції Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі



Взуття з нової колекції Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі



Взуття з нової колекції Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі