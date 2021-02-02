33-річну супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі можна сміливо назвати іконою стилю. Знаменитість вчергове підкорила всю мережу бездоганним образом.

Джерело: 24 канал

Гантінгтон-Вайтлі прославилася бездоганним вмінням одягатися та грамотно підбирати речі в класичному стилі. Окрім цього, Розі вміє універсальні речі вдало поєднати з останніми тенденціями.

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Розі є палкою прихильницею пастельної палітри кольорів, тож свій черговий образ вона склала в молочних відтінках з нотками чорних кольорів. Перед 12-мільйонною аудиторією супермодель постала у молочному пальто довжини міді, який зверху доповнила ніжним пудро-рожевим кашеміровим светром.

Таким чином, у своєму образі інфлюенсерка застосувала модний тренд, який користується широкою популярністю серед fashion-блогерів інстаграму.

Лаконічний образ дружина Джейсона Стейтема доповнила чорними джинсами та черевиками на масивній підошві. Біляве волосся Розі прищепила трендовим крабиком, який повернувся в моду після популярності в 90-х роках.

На прогулянку модель взяла шкіряну сумку Prada вартістю 47 550 тисяч гривень. Серед аксесуарів головної фешіоністи – чорні окуляри та масивні сережки золотистого кольору.



Стильний вихід супермоделі / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі



Стильний вихід супермоделі / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі