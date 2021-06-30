Розі Гантінгтон-Вайтлі приміряла розкішний образ total white: стильні кадри

33-річна супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі показала у своєму інстаграмі новий кадр у white total look. Дружина відомого актора Джейсона Стейтема постала перед камерою у вбранні, яке підійде для святкових виходів влітку.

Ікона стилю Розі Гантінгтон-Вайтлі вже давно диктує тренди всім модницям світу. Модель часто постає перед камерою у бездоганних образах, які хочуть всі повторити.

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У своєму інстаграмі знаменитість вчить майже 13-мільйонну аудиторію, яка на неї підписана, як грамотно підбирати речі в класичному стилі та комбінувати їх з трендовими елементами гардероба.

Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Модниця одягнула класичний білосніжний лонгслів від бренду The Row, який поєднала з білими джинсами Toteme. Образ модниця доповнила бежевим клатчем, стильними босоніжками з квадратним мисом від Mytheresa.

Знаменитість зробила на волоссі ледь помітні хвильки, довершивши аутфіт сонцезахисними окулярами з градієнтною оправою від BALEEN EYEWEAR. Губи модель нафарбувала рожевою помадою.

Добірку стильних кадрів Розі Гантінгтон-Вайтлі зробила у будівлі з білими стінами на тлі фактурних дверей. У мережі поціновувачі стилю Розі вже засипали її величезною кількістю компліментів.

"Красива";

"Ти просто чудова";

"Приголомшлива";

"Ти завжди така елегантна";

"Королева стилю";

"Образ простий і лаконічний, але на тобі такий шикарний".



Ефектний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму



Ефектний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму