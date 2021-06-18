Розі Гантінгтон-Вайтлі приміряла елегантний образ: стильний кадр

33-річна супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі попри свою зайнятість не забуває про особистий блог. Знаменитість опублікувала новий стильний кадр та розповіла прихильникам, що готує запуск нової лінійки Rose Inc, яка вийде вже зовсім скоро.

Розі Гантінгтон-Вайтлі є справжньою іконою стилю серед модниць, які люблять одягатися у речі в класичному стилі. Супермодель вкрай рідко з’являється у яскравих кольорах та відвертих речах, натомість створює образи, які зовсім не поступаються ультратрендовим аутфітам, які приміряють зірки стрітстайлу.

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Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Модниця одягнула сукню на довгий рукав сіро-бежевого кольору від Toteme. Виріб довжини міді оздоблений комірем та глибоким розрізом в зоні декольте. Ніжний образ Розі доповнила білими в’єтнамками на підборах від The Rowe.

Волосся інфлюенсерка заплела у пучок, довершивши образ кількома ланцюжками на шиї та чорною сумкою Hermes. На обличчя знаменитість нанесла насичений макіяж. Очі вона намалювала темними тінями, а губи – коричневою помадою.

У коментарях прихильники знаменитості вже засипали її компліментами.

"Найкрасивіша";

"Дуже гарна";

"Стильна бізнесвумен";

"Я в захваті від вашого образу";

"Ця сукня вам дуже личить";

"Так захоплюче виглядаєш!"



Стильний образ Розі Гантінтон-Вайтлі / Фото з інстаграму