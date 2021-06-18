Розі Гантінгтон-Вайтлі є справжньою іконою стилю серед модниць, які люблять одягатися у речі в класичному стилі. Супермодель вкрай рідко з’являється у яскравих кольорах та відвертих речах, натомість створює образи, які зовсім не поступаються ультратрендовим аутфітам, які приміряють зірки стрітстайлу.
Дивіться також 7 нових мікротрендів літа, які носять головні модниці інстаграму
Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі
Модниця одягнула сукню на довгий рукав сіро-бежевого кольору від Toteme. Виріб довжини міді оздоблений комірем та глибоким розрізом в зоні декольте. Ніжний образ Розі доповнила білими в’єтнамками на підборах від The Rowe.
Волосся інфлюенсерка заплела у пучок, довершивши образ кількома ланцюжками на шиї та чорною сумкою Hermes. На обличчя знаменитість нанесла насичений макіяж. Очі вона намалювала темними тінями, а губи – коричневою помадою.
У коментарях прихильники знаменитості вже засипали її компліментами.
- "Найкрасивіша";
- "Дуже гарна";
- "Стильна бізнесвумен";
- "Я в захваті від вашого образу";
- "Ця сукня вам дуже личить";
- "Так захоплюче виглядаєш!"
Стильний образ Розі Гантінтон-Вайтлі / Фото з інстаграму