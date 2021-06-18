Розі Гантінгтон-Вайтлі є справжньою іконою стилю серед модниць, які люблять одягатися у речі в класичному стилі. Супермодель вкрай рідко з’являється у яскравих кольорах та відвертих речах, натомість створює образи, які зовсім не поступаються ультратрендовим аутфітам, які приміряють зірки стрітстайлу.

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Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Модниця одягнула сукню на довгий рукав сіро-бежевого кольору від Toteme. Виріб довжини міді оздоблений комірем та глибоким розрізом в зоні декольте. Ніжний образ Розі доповнила білими в’єтнамками на підборах від The Rowe.

Волосся інфлюенсерка заплела у пучок, довершивши образ кількома ланцюжками на шиї та чорною сумкою Hermes. На обличчя знаменитість нанесла насичений макіяж. Очі вона намалювала темними тінями, а губи – коричневою помадою.

У коментарях прихильники знаменитості вже засипали її компліментами.

"Найкрасивіша";

"Дуже гарна";

"Стильна бізнесвумен";

"Я в захваті від вашого образу";

"Ця сукня вам дуже личить";

"Так захоплюче виглядаєш!"



Стильний образ Розі Гантінтон-Вайтлі / Фото з інстаграму