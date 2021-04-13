Розі Гантінгтон-Вайтлі приміряла елегантний образ у Нью-Йорку: чарівні кадри

33-річну супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі можна сміливо назвати іконою стилю. Знаменитість вчергове підкорила мережу бездоганним образом.

Гантінгтон-Вайтлі прославилася бездоганним вмінням одягатися та грамотно підбирати речі в класичному стилі. Окрім цього, Розі вміє універсальні речі вдало поєднати з останніми тенденціями.

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Модниця є палкою прихильницею італійського бренду Bottega Veneta, тож для стильного виходу в Нью-Йорку обрала шкіряний тренч червоного кольору улюбленої марки.

Свій образ модниця доповнила білим клатчем та стильними босоніжками на підборах з квадратним мисом. Волосся модель розпустила, довершивши аутфіт чорною захисною маскою.



Розі Гантінгтон-Вайтлі здійснила бездоганний вихід / Vogue

Вечірній вихід дружина Джейсона Стейтема здійснила ще елегантнішим. На вечерю знаменитість одягнула білосніжний костюм, що складався з лонгсліву та широких штанів.

Волосся модниця зав’язала та доповнила образ червоним тренчем, босоніжками та білим клатчем. Гантінгтон-Вайтлі потрапила під дощ, тож її супроводжував охоронець з парасолею.



Розі Гантінгтон-Вайтлі здійснила бездоганний вихід / Getty Images