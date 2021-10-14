Манекенниця ніколи не приховувала своєї пристрасті до моди, макіяжу та догляду за тілом. Розі вже встигла запустити власну beauty-лінійку Rose Inc, створити літню колекцію взуття, а нещодавно представила осінньо-зимове взуття.

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У своєму особистому профілі в інстаграмі, за яким стежать 13 мільйонів прихильників, Розі опублікувала стильний аутфіт, який можна приміряти для будь-якої події.

Загалом для другого дропу британка створила 21 пару взуття. Щоправда, окрім осінньо-зимового взуття сюди також увійшли босоніжки. Модниці вже відтепер можуть уважніше придивлятися до стильних весняних моделей.

Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Манекенниця приміряла шкіряний чорний жакет на оголене тіло, довершивши його широкими штанами. Для зйомок у фотостудії Розі довершила образ червоними босоніжками з квадратним носком, втім у добірці додала фото червоних чобіт на підборах, які можна одягнути осіннього виходу.

На сайті такі чоботи коштують 18 тисяч гривень, а босоніжки зі скошеною перемичкою, які одягнула Розі – 15 тисяч гривень.

Інфлюенсерка зав’язала пучок ззаду та зробила природний макіяж. Вона лише нафарбувала вії чорною тушшю, а губи – нюдовою помадою.



Стильний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму манекенниці



Стильний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму манекенниці



Стильний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму манекенниці