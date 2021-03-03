Відома супермодель, яка вчить своїх прихильників стильно та модно одягатися, цього разу повністю роздягнулася та вже встигла розбурхати мережу гарячими кадрами. Манекенниця знялася оголеною для британського глянцю Elle.

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі давно не з’являлася на обкладинках глянцю, тож вперше за довгий період не побоялася повністю роздягнутися та знятися у відвертій фотосесії для квітневого номера.

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Безумовно, Розі є надзвичайно сексуальною, втім вона вкрай рідко викладає фото в купальниках чи білизні. Здебільшого модель віддає перевагу показувати на собі багатошарові класичні образи, які складає з трендових елементів гардеробу. Тепер свою 12-мільйонну аудиторію модель захопила ефектними кадрами.

Розі опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі дві обкладинки та висловила вдячність британському глянцю пронизливими спогадами.

"Дякую неймовірній команді, яка підтримувала мене впродовж всієї моєї кар’єри. Будучи підлітком щороку на свій день народження, я просила батьків про щорічну підписку на ELLE. Я бігла додому зі шкільного автобуса в той день, коли знала, що вдома з’явиться журнал і я швидко замкнуся у своїй спальні, щоб читати кожну статтю та розглядати фото. Пройшли роки, а я досі ваш палкий шанувальник", – написала Розі.

На головній обкладинці Розі позує у білому топі та трусах оголюючи рукою живіт. Її волосся стилісти зібрали у пучок, витягнувши окремі пасма волосся для створення незграбної зачіски. Візажисти нанесли на обличчя ледь помітний макіяж.



Розі Гантінгтон-Вайтлі знялася для глянцю / Elle

На іншій версії обкладинки Гантінгтон-Вайтлі повністю роздягнулася. Вона позувала на камеру спиною. Відверті кадри для супермоделі зробила фотографиня Квентін Джонс.



Розі Гантінгтон-Вайтлі знялася для глянцю / Elle

В мережі вже з’явилися кадри з фотосесії, на якій британська модель постала перед об’єктивом у маскулінному піджаку з масивними плечима та вирізами на талії. Розі знялася без бюстгальтера, в одних лише трусах.



Розі Гантінгтон-Вайтлі знялася для глянцю / Elle

Окрім цього, білявка запалила мережу спекотним кадром, на якому обернена спиною до камери, охопила рукою свою сідницю.



Розі Гантінгтон-Вайтлі знялася для глянцю / Elle

На сторінках глянцю можна буде побачити не лише чорно-білі кадри. Гантінгтон-Вайтлі позувала лежачи на дзеркалі в одних трусиках, прикриваючи груди рукою.



Розі Гантінгтон-Вайтлі знялася для глянцю / Elle



Розі Гантінгтон-Вайтлі знялася для глянцю / Elle