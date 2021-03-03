Розі Гантінгтон-Вайтлі повністю роздягнулася для фотосесії: відверті фото 18 +
Відома супермодель, яка вчить своїх прихильників стильно та модно одягатися, цього разу повністю роздягнулася та вже встигла розбурхати мережу гарячими кадрами. Манекенниця знялася оголеною для британського глянцю Elle.
Джерело:інстаграм Розі Гантінгтон-Вайтлі
Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі давно не з’являлася на обкладинках глянцю, тож вперше за довгий період не побоялася повністю роздягнутися та знятися у відвертій фотосесії для квітневого номера.
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Безумовно, Розі є надзвичайно сексуальною, втім вона вкрай рідко викладає фото в купальниках чи білизні. Здебільшого модель віддає перевагу показувати на собі багатошарові класичні образи, які складає з трендових елементів гардеробу. Тепер свою 12-мільйонну аудиторію модель захопила ефектними кадрами.
Розі опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі дві обкладинки та висловила вдячність британському глянцю пронизливими спогадами.
"Дякую неймовірній команді, яка підтримувала мене впродовж всієї моєї кар’єри. Будучи підлітком щороку на свій день народження, я просила батьків про щорічну підписку на ELLE. Я бігла додому зі шкільного автобуса в той день, коли знала, що вдома з’явиться журнал і я швидко замкнуся у своїй спальні, щоб читати кожну статтю та розглядати фото. Пройшли роки, а я досі ваш палкий шанувальник", – написала Розі.
На головній обкладинці Розі позує у білому топі та трусах оголюючи рукою живіт. Її волосся стилісти зібрали у пучок, витягнувши окремі пасма волосся для створення незграбної зачіски. Візажисти нанесли на обличчя ледь помітний макіяж.
Розі Гантінгтон-Вайтлі знялася для глянцю / Elle
На іншій версії обкладинки Гантінгтон-Вайтлі повністю роздягнулася. Вона позувала на камеру спиною. Відверті кадри для супермоделі зробила фотографиня Квентін Джонс.
Розі Гантінгтон-Вайтлі знялася для глянцю / Elle
В мережі вже з’явилися кадри з фотосесії, на якій британська модель постала перед об’єктивом у маскулінному піджаку з масивними плечима та вирізами на талії. Розі знялася без бюстгальтера, в одних лише трусах.
Розі Гантінгтон-Вайтлі знялася для глянцю / Elle
Окрім цього, білявка запалила мережу спекотним кадром, на якому обернена спиною до камери, охопила рукою свою сідницю.
Розі Гантінгтон-Вайтлі знялася для глянцю / Elle
На сторінках глянцю можна буде побачити не лише чорно-білі кадри. Гантінгтон-Вайтлі позувала лежачи на дзеркалі в одних трусиках, прикриваючи груди рукою.
Розі Гантінгтон-Вайтлі знялася для глянцю / Elle
Розі Гантінгтон-Вайтлі знялася для глянцю / Elle
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