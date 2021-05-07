Нещодавно дружина актора Джейсона Стейтема зачарувала мережу практичним та ефектним образом у штанах палаццо та білій сорочці, а вже сьогодні показала ще один бездоганний образ.

До теми Розі Гантінгтон-Вайтлі зачарувала стильним образом, який можна легко повторити: фото

Супермодель прославилася бездоганним вмінням одягатися та грамотно підбирати речі в класичному стилі. Окрім цього, Розі вміє універсальні речі вдало поєднати з останніми тенденціями.

Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Для стильного виходу Розі обрала білу обтислу майку, яку поєднала з білими штанами карго та персиковою сорочкою. Знаменитості зараз активно одягають сорочки розміру оверсайз під майки, футболки і бралети. Такий стильний прийом поєднання цих двох елементів гардеробу користуватиметься влітку особливою популярністю.

В спекотну пору року сорочку можна брати з собою на прогулянку замість жакетів та кардиганів.

Стильний образ інфлюенсерка доповнила бежевими сабо на підборах та чорною культовою сумкою Birkin від Hermes.

Трендсеттерка одягнула золотистий ланцюжок на шию, мінімалістичні сережки та довершила ансамбль прикрас стильним браслетом на нозі. Білявка зав’язала волосся в пучок та одягнула білу маску.



Стильний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Copyright



Стильний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Copyright