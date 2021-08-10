Британська знаменитість Роузі Гантінгтон-Уайтлі має величезну армію прихильників, які захоплюються її стилем. Модель завжди виходить на публіку або на прогулянки в елегантному вбранні.

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Розі не женеться за трендами, тож її рідко можна побачити у супертрендових речах, втім вона грамотно обирає окремі стильні елементи гардероба та поєднує їх з базовими речами.

Поєднання білої сорочки та чорних штанів підходить для створення капсули або основи образу. На відміну від інших кольорів, білий та чорний підійде для багатьох варіантів стилю. До прикладу, такий аутфіт підходить для створення ділового офіційного стилю, повсякденного смарт-кежуалу, чи формального вечірнього образу.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміни Dimplex. Виробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Розі одягнула класичний комплект для денного виходу, правильно поєднавши сорочку зі штанами, не перевантажуючи образ зайвими аксесуарами, щоб не створити ефект надмірно ділового стилю.

Модель одягнула білу сорочку розслабленого крою, розстебнувши верхні ґудзики, під низ вона одягнула чорні класичні штани The Row. До такого образу Розі обрала молочні сланці від бренду Chanel із золотистим надписом та мотузковими переплетеннями. Образ доповнив золотистий ланцюжок від Jessica McCormack та біла молочна мінімалістична сумка.

Інфлюенсерка розпустила волосся, а на обличчі зробила красивий макіяж. Повіки вона намалювала світлими тінями, а губи – вишневою помадою. Стильний кадр знаменитість зробила сидячи на сходах.



Стильний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму