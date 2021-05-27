У чому вирушити на прогулянку в останні дні весни: стильний образ показує Розі Гантінгтон-Вайтлі

Супермодель і дружина Джейсона Стейтема Розі Гантінгтон-Вайтлі любить ділитися зі своїми прихильниками стильними образами. Знаменитість показала у своєму інстаграмі аутфіт, який може повторити кожна модниця.

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі може похизуватися чималою колекцією вбрання. Білявка добре знається на трендах, тож на власному прикладі показує, що для бездоганного образу потрібно прикласти не так вже й багато зусиль.

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Інфлюенсерка любить класичне вбрання, тож показує в мережі аутфіти, які складає з елементів базового гардероба.

Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Відома модель одягнула бежеву майку, яку поєднала з широкими штанами білого кольору з необробленим низом. Образ білявка доповнила лимонним жакетом.

Серед яскравих кольорів, які представили дизайнери, лимонний колір зараз ніби провісник мінімалізму, адже по-суті блідо-жовтий колір – це альтернатива класичному білому. Лимонний виграшно поєднується з пастельними кольорами, тож саме тому Розі обрала в пару до нього бежевий та білий кольори.

Серед прикрас інфлюенсерка зробила ставку на золотистому ланцюжку на шиї та персню з масивним каменем.

Аутфіт знаменитість доповнила кавовими босоніжками, які вона створила в колаборації з італійським брендом Gia Couture Firenze.

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