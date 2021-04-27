За інстаграм-акаунтом британської супермоделі Розі Гантінгтон-Вайтлі стежить 12 мільйонів підписників з цілого світу. Знаменитість публікує в мережі стильні образи, які приваблюють багатьох модниць. В останньому дописі модель показала своє улюблене взуття з власної колекції.

У березні британська модель та інфлюенсерка разом з італійським брендом взуття Gia Couture Firenz випустила капсульну колекцію босоніжок та сандалів. У лімітовану колекцію увійшли босоніжки на підборах з квадратним носком, сабо та сандалі на плоскій підошві.

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Розі раніше наголошувала, що будь-яка пара з цієї колекції стане ідеальним доповненням до весняно-літнього образу.

На своїй особистій сторінці в інстаграмі модель опублікувала декілька нових кадрів на яких вона позує в улюбленому взутті. Після старту продажів модель на всіх світлинах з’являється у своїх виробах.

Інфлюенсерка показала у добірці фотографій 2 види взуття – босоніжки та сабо. Для молочного аутфіту, який складався з білих трикотажних штанів та пальта, модель підібрала бежеві босоніжки.

Для іншого образу, на якому вона постала у чорному жакеті та синій об’ємній спідниці, 34-річна знаменитість обрала білі сандалі.

Зазначимо, що босоніжки з колекції Розі Гантінгтон-Вайтлі коштують 16 500 гривень, сабо – 19 500 гривень, а сандалії – 15 тисяч гривень.

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Вишукані образи Розі Гантінгтон-Вайтлі