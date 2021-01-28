Денна і вечірня сукня для святкових подій: неперевершені образи показує Розі Гантінгтон-Вайтлі

Супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі є однією з найвідоміших моделей, яка любить одягатися у класичному стилі. Такий одяг має бездоганне пошиття, прямі лінії та фокусується на простій елегантності. У звичній для себе стилістиці дружина Джейсона Стейтема продемонструвала дві елегантні сукні.

Джерело: інстаграм Розі Гантінгтон-Вайтлі

Модниця показала на своїй особистій сторінці в інстаграмі трикотажну довгу сукню молочного відтінку, яку можна одягати для важливих та святкових подій.

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Особливість сукні полягає у глибокому декольте. Щільна тканина може приховати особливості фігури, а оборки по нижньому краю роблять її ще витонченішою.

Розі Гантінгтон-Вайтлі радить одягати під таку сукню позолочені масивні прикраси у вигляді сережок та кольє. Модель розпустила волосся та нафарбувала губи сливовою помадою.



Модель продемонструвала стильну сукню / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі

Згодом знаменитість опублікувала ще один не менш фантастичний кадр. Для того, щоб зробити образ елегантнішим, зірка вирішила одягнути чорну сукню, цього разу – з великим вирізом на спині. Саме такий фасон суконь є найпопулярнішим взимку 2021 року. Чималий виріз прикрасив золотий ланцюжок, який зараз так активно використовують усі модниці.

Для такого романтичного аутфіту Розі відповідно підготувалася. Біляве волосся вона закрутила в гульку та прикрасила чорною шпилькою. Особливого шарму додала червона помада.

Гантінгтон-Вайтлі опублікувала декілька кадрів, на яких усміхнено показала прихильникам, як фарбує помадою губи. Світлини знаменитості зібрали понад 100 тисяч вподобань.



Модель продемонструвала стильну сукню / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі