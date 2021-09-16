Супермодель вміє стильно одягатися. Манекенниця має чимало люксового та трендового одягу у своєму гардеробі, тож має з чого скомбінувати стильні образи.

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Для своєї 13-мільйонної аудиторії знаменитість продемонструвала стильний образ, який може повторити кожна модниця. Дружина актора Джейсона Стетхема вміє ефектно виглядати не лише на червоних доріжках, але й у повсякденному житті. З простого одягу вона може створити елегантний look, який ідеально підійде для прогулянок.

Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Зірка інстаграму створила свій образ завдяки вбранню від одного з найулюбленіших брендів BAZILIKA. Білявка одягнула класичну чорну футболку, яку доповнила сатиновими шортами на гумці. Зверху Розі приміряла маскулінний піджак з чоловічого плеча подовженого крою розміру оверсайз.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміни Dimplex. Виробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

На своєму прикладі модниця показала, що об’ємний виріб з довгими рукавами – трендовий фасон цієї осені. Замість шортів ви можете одягнути штани, джинси, або довершити жакетом довгу трикотажну сукню у стилі Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Волосся інфлюенсерка розпустила та довершила аутфіт золотистими сережками-кільцями та ефектним макіяжем. Розі намалювала повіки золотистими тінями, а губи – насиченою коричневою помадою.



Ефектний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму супермоделі



Ефектний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму супермоделі