Розі Гантінгтон-Вайтлі підкорила мережу монохромним костюмом: фото

Британська супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі обожнює лаконічне вбрання у класичних кольорах. Знаменитість підкорила мережу новим образом у монохромному костюмі, який можна носити не лише вдома, але й одягати на прогулянки чи на роботу.

Відома модниця Розі Гантінгтон-Вайтлі є однією з найпопулярніших fashion-інфлюенсерок. Для багатьох модель є натхненням, тож за її кожною новою світлиною у стильному вбранні в інстаграмі слідкує понад 12 мільйонів користувачів.

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Маникенниця часто любить показувати нові streetstyle-образи за допомогою серії знімків, зроблених вдома біля дзеркала. Цього разу зірка також зробила домашній кадр позувавши у зручному трикотажному костюмі. Розі опублікувала у своєму інстаграмі стриманий та лаконічний образ, який їй неабияк личить.

Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Знаменитість одягнула трикотажний костюм бренду Bazilika світло-сірого кольору. Він складається з топу, об’ємного кардигану та вільних штанів. Волосся знаменитість заплела в гульку, а образ довершила мінімалістичними золотистими сережками.

На обличчі Розі зробила помітний макіяж. Повіки нафарбувала коричневими тінями, а губи – сливовою помадою.

Дружина актора Джейсона Стетхема, яка вміє ефектно виглядати не лише на червоних доріжках, але й у повсякденному житті, зібрала понад 200 тисяч вподобань від користувачів.

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